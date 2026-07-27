Drift Protocol (DRIFT) Bugünkü Teknik Analizi Drift Protocol Analiz sayfası, DRIFT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Drift Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Drift Protocol (DRIFT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0.01192 -- -8.94% -22.90% -67.12%

Drift Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Drift Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 2 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0.01197 0.01196 R2 0.01196 0.01196 R1 0.01196 0.01196 PP 0.01195 0.01195 S1 0.01195 0.01195 S2 0.01194 0.01195 S3 0.01194 0.01194

Drift Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0.00M $1.53 M $1.53 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0.00M 3 Günlük Aktif Alış $0.01 M 3 Günlük Aktif Satış $0.01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0.00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0.11 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0.11 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Drift Protocol Sermaye Akışı Net Giriş DRIFTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0.03 M 0.01 2026-07-26 -$0.07 M 0.01 2026-07-25 -$0.18 M 0.01 2026-07-24 -$0.20 M 0.01 2026-07-23 -$0.09 M 0.01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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