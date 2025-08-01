Degen Distillery (DRINK) Nedir?

Risk alan, yaratıcı ve yenilikçilerden oluşan küresel bir toplulukla birlikte içki endüstrisinin geleceğini birlikte yaratmak için Brewdog ve Google ile ortaklık kurdu. Topluluğun ürünlerimizi satmasına ve satış sözleşmelerini tokenize ederek devrim niteliğinde yeni bir varlık sınıfı oluşturmasına olanak sağlamak için tescilli “Tokenize Ortaklık Protokolümüz” üzerine inşa edilmiştir. RWA'ların ve Tüketici Kriptolarının geleceği.

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Degen Distillery Fiyat Geçmişi

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Degen Distillery (DRINK) Token Ekonomisi

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DRINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DRINK / VND ₫ 0,499985 1 DRINK / AUD A$ 0,00002926 1 DRINK / GBP ￡ 0,00001425 1 DRINK / EUR € 0,00001634 1 DRINK / USD $ 0,000019 1 DRINK / MYR RM 0,00008056 1 DRINK / TRY ₺ 0,00077273 1 DRINK / JPY ¥ 0,002793 1 DRINK / ARS ARS$ 0,02574519 1 DRINK / RUB ₽ 0,00150708 1 DRINK / INR ₹ 0,00165775 1 DRINK / IDR Rp 0,31147536 1 DRINK / KRW ₩ 0,02635224 1 DRINK / PHP ₱ 0,00109535 1 DRINK / EGP ￡E. 0,00092093 1 DRINK / BRL R$ 0,00010507 1 DRINK / CAD C$ 0,00002603 1 DRINK / BDT ৳ 0,00229368 1 DRINK / NGN ₦ 0,02874415 1 DRINK / UAH ₴ 0,00078413 1 DRINK / VES Bs 0,002337 1 DRINK / CLP $ 0,01843 1 DRINK / PKR Rs 0,00532361 1 DRINK / KZT ₸ 0,0101821 1 DRINK / THB ฿ 0,00061769 1 DRINK / TWD NT$ 0,00056582 1 DRINK / AED د.إ 0,00006973 1 DRINK / CHF Fr 0,0000152 1 DRINK / HKD HK$ 0,00014896 1 DRINK / MAD .د.م 0,00017176 1 DRINK / MXN $ 0,00035853 1 DRINK / PLN zł 0,00007011 1 DRINK / RON лв 0,00008341 1 DRINK / SEK kr 0,00018373 1 DRINK / BGN лв 0,00003192 1 DRINK / HUF Ft 0,00654702 1 DRINK / CZK Kč 0,00040394 1 DRINK / KWD د.ك 0,000005757 1 DRINK / ILS ₪ 0,00006479

Degen Distillery Kaynağı

Degen Distillery hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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