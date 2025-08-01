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Degen Distillery Fiyatı(DRINK)

Degen Distillery (DRINK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000019
$0,000019$0,000019
%0,001D
USD

DRINK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Degen Distillery (DRINK), şu anda 0,000019 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,38K USD piyasa değerine sahiptir. DRINK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Degen Distillery Ana Piyasa Performansı:

$ 2,12 USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Degen Distillery 24 saatlik fiyat değişimi
72,77M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DRINK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DRINK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DRINK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Degen Distillery fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ -0,000008-%29,63
90 Gün$ -0,000881-%97,89
Bugünkü Degen Distillery Fiyatı Değişimi

Bugün, DRINK, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Degen Distillery 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Degen Distillery 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DRINK değişimi $ -0,000008 (-%29,63) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Degen Distillery 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000881 (-%97,89) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DRINK Fiyat Bilgisi

En güncel Degen Distillery fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000015
$ 0,000015$ 0,000015

$ 0,000019
$ 0,000019$ 0,000019

$ 0,09
$ 0,09$ 0,09

%0,00

%0,00

+%46,15

DRINK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,38K
$ 1,38K$ 1,38K

$ 2,12
$ 2,12$ 2,12

72,77M
72,77M 72,77M

Degen Distillery (DRINK) Nedir?

Risk alan, yaratıcı ve yenilikçilerden oluşan küresel bir toplulukla birlikte içki endüstrisinin geleceğini birlikte yaratmak için Brewdog ve Google ile ortaklık kurdu. Topluluğun ürünlerimizi satmasına ve satış sözleşmelerini tokenize ederek devrim niteliğinde yeni bir varlık sınıfı oluşturmasına olanak sağlamak için tescilli “Tokenize Ortaklık Protokolümüz” üzerine inşa edilmiştir. RWA'ların ve Tüketici Kriptolarının geleceği.

Degen Distillery, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Degen Distillery yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DRINK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Degen Distillery hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Degen Distillery satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Degen Distillery Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Degen Distillery, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DRINK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Degen Distillery fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Degen Distillery Fiyat Geçmişi

DRINK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DRINK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Degen Distillery fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Degen Distillery (DRINK) Token Ekonomisi

Degen Distillery (DRINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Degen Distillery (DRINK) Satın Alma

Nasıl Degen Distillery satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Degen Distillery Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DRINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DRINK / VND
0,499985
1 DRINK / AUD
A$0,00002926
1 DRINK / GBP
0,00001425
1 DRINK / EUR
0,00001634
1 DRINK / USD
$0,000019
1 DRINK / MYR
RM0,00008056
1 DRINK / TRY
0,00077273
1 DRINK / JPY
¥0,002793
1 DRINK / ARS
ARS$0,02574519
1 DRINK / RUB
0,00150708
1 DRINK / INR
0,00165775
1 DRINK / IDR
Rp0,31147536
1 DRINK / KRW
0,02635224
1 DRINK / PHP
0,00109535
1 DRINK / EGP
￡E.0,00092093
1 DRINK / BRL
R$0,00010507
1 DRINK / CAD
C$0,00002603
1 DRINK / BDT
0,00229368
1 DRINK / NGN
0,02874415
1 DRINK / UAH
0,00078413
1 DRINK / VES
Bs0,002337
1 DRINK / CLP
$0,01843
1 DRINK / PKR
Rs0,00532361
1 DRINK / KZT
0,0101821
1 DRINK / THB
฿0,00061769
1 DRINK / TWD
NT$0,00056582
1 DRINK / AED
د.إ0,00006973
1 DRINK / CHF
Fr0,0000152
1 DRINK / HKD
HK$0,00014896
1 DRINK / MAD
.د.م0,00017176
1 DRINK / MXN
$0,00035853
1 DRINK / PLN
0,00007011
1 DRINK / RON
лв0,00008341
1 DRINK / SEK
kr0,00018373
1 DRINK / BGN
лв0,00003192
1 DRINK / HUF
Ft0,00654702
1 DRINK / CZK
0,00040394
1 DRINK / KWD
د.ك0,000005757
1 DRINK / ILS
0,00006479

Degen Distillery Kaynağı

Degen Distillery hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Degen Distillery Websitesi
Blok Gezgini

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