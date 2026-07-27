Dusk Network (DUSK) Bugünkü Teknik Analizi Dusk Network Analiz sayfası, DUSK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Dusk Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Dusk Network (DUSK) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,06139 -- -%6,15 -%21,39 -%52,11

Dusk Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Dusk Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 2 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 9 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,06128 0,06126 R2 0,06126 0,06125 R1 0,06124 0,06124 PP 0,06122 0,06122 S1 0,0612 0,06121 S2 0,06118 0,0612 S3 0,06116 0,06118

Dusk Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,45M $7,87 M $8,32 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,19 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,21 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Dusk Network Sermaye Akışı Net Giriş DUSKUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,03 M 0,06 2026-07-26 -$0,03 M 0,06 2026-07-25 -$0,01 M 0,06 2026-07-24 -$0,03 M 0,06 2026-07-23 -$0,04 M 0,07 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Dusk Network (DUSK) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Dusk Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim DUSK / USDT $0,06139 $0,06139 $0,06139 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat