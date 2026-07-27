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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Dusk Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Dusk Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

DUSK Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Dusk Network (DUSK) Bugünkü Teknik Analizi

Dusk Network (DUSK) Bugünkü Teknik Analizi

Dusk Network Analiz sayfası, DUSK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Dusk Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Dusk Network (DUSK) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,06139---%6,15-%21,39-%52,11
Dusk Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Dusk Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Dusk Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 2
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 1Alış 9
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06128
0,06126
R2
0,06126
0,06125
R1
0,06124
0,06124
PP
0,06122
0,06122
S1
0,0612
0,06121
S2
0,06118
0,0612
S3
0,06116
0,06118

Dusk Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,45M
$7,87 M
$8,32 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,19 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,21 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Dusk Network Sermaye Akışı

Net GirişDUSKUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,06
2026-07-26-$0,03 M0,06
2026-07-25-$0,01 M0,06
2026-07-24-$0,03 M0,06
2026-07-23-$0,04 M0,07

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Dusk Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Dusk Network (DUSK) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Dusk Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
DUSK/USDT
$0,06139
$0,06139$0,06139
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

DUSK / USD Hesaplayıcı

Miktar

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0,06139 USD

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