edgeX (EDGE) Bugünkü Teknik Analizi edgeX Analiz sayfası, EDGE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. edgeX projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

edgeX (EDGE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,4012 -- -%3,31 +%28,26 -%70,24

EdgeX Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, EdgeX için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 4 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,4013 0,4012 R2 0,4012 0,4011 R1 0,4011 0,401 PP 0,401 0,401 S1 0,4009 0,4009 S2 0,4008 0,4008 S3 0,4007 0,4008

EdgeX Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,87M $5,96 M $6,82 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,48 M 3 Günlük Aktif Satış $0,49 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,46 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,46 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. EdgeX Sermaye Akışı Net Giriş EDGEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,41 2026-07-26 -$0,14 M 0,42 2026-07-25 -$0,09 M 0,42 2026-07-24 $0,01 M 0,40 2026-07-23 -$0,15 M 0,39 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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