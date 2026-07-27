EDU Coin (EDU) Bugünkü Teknik Analizi EDU Coin Analiz sayfası, EDU tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. EDU Coin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

EDU Coin (EDU) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,03279 -- +%10,77 +%15,17 -%29,61

EDU Coin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, EDU Coin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 19 Nötr 2 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 2 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03263 0,03262 R2 0,03262 0,0326 R1 0,03259 0,03259 PP 0,03258 0,03258 S1 0,03255 0,03256 S2 0,03254 0,03255 S3 0,03251 0,03254

EDU Coin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,51M $8,19 M $9,70 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 3 Günlük Aktif Alış $0,79 M 3 Günlük Aktif Satış $0,72 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,98 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,99 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. EDU Coin Sermaye Akışı Net Giriş EDUUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,03 2026-07-26 -$0,01 M 0,03 2026-07-25 $0,16 M 0,03 2026-07-24 $0,05 M 0,03 2026-07-23 -$0,02 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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