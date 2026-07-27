MULTIVERSX (EGLD) Bugünkü Teknik Analizi MULTIVERSX Analiz sayfası, EGLD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. MULTIVERSX projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

MULTIVERSX (EGLD) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $2,791 -- -%11,26 +%7,71 -%34,20

MULTIVERSX Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, MULTIVERSX için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 6 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 0 Alış 7 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 2 Nötr 6 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 2,7916 2,7913 R2 2,7913 2,7909 R1 2,7906 2,7907 PP 2,7903 2,7903 S1 2,7896 2,7899 S2 2,7893 2,7897 S3 2,7886 2,7893

MULTIVERSX Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,09M $5,97 M $6,05 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,04M 3 Günlük Aktif Alış $0,25 M 3 Günlük Aktif Satış $0,29 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,03 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,04 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. MULTIVERSX Sermaye Akışı Net Giriş EGLDUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 2,79 2026-07-26 -$0,02 M 2,85 2026-07-25 -$0,05 M 2,83 2026-07-24 $0,07 M 2,90 2026-07-23 $0,00 M 3,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de MULTIVERSX (EGLD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı MULTIVERSX fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim EGLD / USDT $2,792 $2,792 $2,792 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat EGLD / USDC $2,787 $2,787 $2,787 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat