Emerald / Swazi Lilangeni Dönüşüm Tablosu
EMRLD / SZL Dönüşüm Tablosu
- 1 EMRLD0.01 SZL
- 2 EMRLD0.02 SZL
- 3 EMRLD0.03 SZL
- 4 EMRLD0.03 SZL
- 5 EMRLD0.04 SZL
- 6 EMRLD0.05 SZL
- 7 EMRLD0.06 SZL
- 8 EMRLD0.07 SZL
- 9 EMRLD0.08 SZL
- 10 EMRLD0.09 SZL
- 50 EMRLD0.44 SZL
- 100 EMRLD0.87 SZL
- 1,000 EMRLD8.75 SZL
- 5,000 EMRLD43.73 SZL
- 10,000 EMRLD87.47 SZL
Yukarıdaki tablo, 1 EMRLD ile 10.000 EMRLD arasındaki bir aralıkta, Emerald ile Swazi Lilangeni (EMRLD ile SZL) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SZL piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen EMRLD tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel EMRLD / SZL arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SZL / EMRLD Dönüşüm Tablosu
- 1 SZL114.3 EMRLD
- 2 SZL228.6 EMRLD
- 3 SZL342.9 EMRLD
- 4 SZL457.3 EMRLD
- 5 SZL571.6 EMRLD
- 6 SZL685.9 EMRLD
- 7 SZL800.3 EMRLD
- 8 SZL914.6 EMRLD
- 9 SZL1,028 EMRLD
- 10 SZL1,143 EMRLD
- 50 SZL5,716 EMRLD
- 100 SZL11,433 EMRLD
- 1,000 SZL114,330 EMRLD
- 5,000 SZL571,654 EMRLD
- 10,000 SZL1,143,308 EMRLD
Yukarıdaki tablo, 1 SZL ile 10.000 SZL arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Swazi Lilangeni ile Emerald (SZL ile EMRLD) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SZL tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Emerald alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Emerald (EMRLD), şu anda L 0.01 SZL seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.51% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L19.53K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L0.00 SZL şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Emerald Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 SZL
Dolaşım Arzı
19.53K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 SZL
Piyasa Değeri
-4.51%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L 0.000654
24 sa Yüksek
L 0.000507
24 sa Düşük
Yukarıdaki EMRLD / SZL trend grafiği, Emerald kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SZL biriminden Emerald değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Emerald fiyatını kontrol edin.
EMRLD / SZL Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 EMRLD = 0.01 SZL | 1 SZL = 114.3 EMRLD
Bugün, 1 EMRLD / SZL dönüşüm oranı 0.01 SZL kurundadır.
5 EMRLD satın almak için 0.04 SZL gereklidir ve 10 EMRLD değeri 0.09 SZL olarak hesaplanır.
1 SZL, 114.3 EMRLD varlığına dönüştürülebilir.
50 SZL, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 5,716 EMRLD varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 EMRLD / SZL karşısındaki dönüşüm oranı -24.55% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.51% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.011282527574212895 SZL, en düşük seviye ise 0.008746546605697153 SZL olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 EMRLD değeri 0.016682269364317846 SZL idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -47.57% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde EMRLD, -0.0007763207046476764 SZL oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8.16% oranında bir değişime yol açtı.
Emerald (EMRLD) Hakkında Her Şey
Artık Emerald (EMRLD) fiyatını hesapladığınıza göre, Emerald hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. EMRLD geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Emerald nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
EMRLD / SZL Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Emerald (EMRLD), 0.008746546605697153 SZL ile 0.011282527574212895 SZL arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.008746546605697153 SZL ile 0.011748319997001502 SZL arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı EMRLD / SZL fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|En Düşük
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Ortalama
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Volatilite
|+27.12%
|+25.93%
|+92.35%
|+190.89%
|Değişim
|-6.45%
|-24.44%
|-47.56%
|-9.46%
2026 ve 2030 Yılları için SZL Biriminden Emerald Fiyat Tahmini
Emerald fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel EMRLD / SZL tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için EMRLD Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Emerald mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L0.01 SZL seviyesine ulaşabilir.
2030 için EMRLD Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, EMRLD aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L0.01 SZL fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Emerald Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut EMRLD İşlem Çiftleri
EMRLD/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, EMRLD Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Emerald varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan EMRLD varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden EMRLD Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Emerald Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Emerald Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Emerald eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Emerald satın alınır › veya Hemen başlayın ›
EMRLD ve SZL için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Emerald (EMRLD) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Emerald Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.000507
- 7 Günlük Değişim: -24.55%
- 30 Günlük Trend: -47.57%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
EMRLD dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SZL para birimine dönüştürseniz bile, EMRLD kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[EMRLD Fiyatı] [EMRLD / USD]
Swazi Lilangeni (SZL) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SZL/USD): 0.057936766306896724
- 7 Günlük Değişim: +2.54%
- 30 Günlük Trend: +2.54%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SZL para birimi, aynı tutarda EMRLD almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SZL para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SZL ile güvenli bir şekilde EMRLD satın alın.
EMRLD ile SZL Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Emerald (EMRLD) ile Swazi Lilangeni (SZL) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. EMRLD ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve EMRLD varlığının SZL karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SZL arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SZL Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SZL varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SZL zayıfladığında, yatırımcılar EMRLD gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Emerald gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda EMRLD varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SZL para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen EMRLD Kriptosunu SZL Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı EMRLD / SZL dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl EMRLD / SZL Dönüşümü Yapılır?
EMRLD Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak EMRLD kriptosundan SZL para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı EMRLD / SZL Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel EMRLD / SZL kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. EMRLD ve SZL hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
EMRLD varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl EMRLD satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
EMRLD / SZL dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
EMRLD ile SZL arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, EMRLD varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SZL birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
EMRLD ile SZL arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
EMRLD ile SZL arasındaki kur, Emerald ve Swazi Lilangeni varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen EMRLD / SZL kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
EMRLD ile SZL arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
EMRLD ile SZL arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda EMRLD kriptosunu SZL para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
EMRLD kriptosundan SZL para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
EMRLD kriptosunun SZL para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle EMRLD varlığının SZL karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, EMRLD ile SZL arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SZL para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve EMRLD sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
EMRLD ile SZL arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Emerald halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da EMRLD ile SZL arasındaki kuru doğrudan etkiler.
EMRLD ile SZL kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
EMRLD ile SZL arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki EMRLD ile SZL arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Emerald fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
EMRLD ile SZL arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SZL piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
EMRLD / SZL için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Emerald ve Swazi Lilangeni arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Emerald ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
EMRLD kriptosunu SZL para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SZL para birimini eşit değerdeki EMRLD kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
EMRLD / SZL dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, EMRLD fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, EMRLD / SZL, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında EMRLD ile SZL arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SZL para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, EMRLD / SZL arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Emerald Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Emerald satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Emerald satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.