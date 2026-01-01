Ethena (ENA) Bugünkü Teknik Analizi
Ethena Analiz sayfası, ENA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ethena projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Ethena (ENA) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,224
|--
|-%9,10
|-%9,72
|-%48,28
Ethena için YZ Günlük Analizi
Ethena için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye yön değişimi: Son 5 günde ENA sürekli net çıkış gösterdi, toplamda -6.9 milyon ABD dolarını aştı. Bu durum, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların satış baskısının arttığını ve kısa vadede fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu göstermektedir.
- Vadeli işlem duyarlılığı: Fonlama oranı -0.000081 olup genel olarak negatif eğilimdedir. Normal hesaplar ile elit hesaplar arasındaki uzun/kısa oranı yüksek seviyede kalmaktadır (>7), ancak fiyat aynı gün %5.25 düştü, bu da yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların zorunlu tasfiye riskinin arttığını göstermektedir.
- Teknik sinyaller: Günlük KDJ göstergesi K değerinin 27’ye düştüğünü, J değerinin negatif bölgede olduğunu göstermektedir. Bu durum kısa vadeli momentumu zayıflatmaktadır; EMA5’in EMA10 ve EMA20’nin altına inmesi, yükseliş trendinin tersine döndüğünü ve fiyatın muhtemelen 0.22 bölgesinde destek arayabileceğini göstermektedir.
Ethena için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye akışı toparlanıyor: ENA'nın son 7 gündeki net sermaye girişi eğilimi negatiften pozitife döndü, 11 Ocak'ta yaklaşık +1.24 milyon USD giriş kaydedildi. Kısa vadeli fonlarda geri dönüş sinyalleri görülüyor, bu da fiyat için aşamalı bir destek oluşturuyor.
- Boğalar hâlâ üstün: Genel platformda uzun-kısa oranı yaklaşık 7:1 seviyesinde, elit hesaplarda uzun pozisyon oranı yaklaşık %91 civarında. Bu durum, yüksek net değere sahip yatırımcıların orta-uzun vadeli trendi hâlâ olumlu gördüklerini ancak kısa vadeli işlemlerde dalgalanma ve sarsılma riski bulunduğunu gösteriyor.
- Teknik düzeltme sinyali: Günlük KDJ göstergesi yüksek seviyeden geriledi (K79→26), kısa vadede belirgin bir aşırı alım düzeltme sinyali ortaya çıktı. 4 saatlik periyotta MA5, MA10’un altına düştü, aynı gün yaklaşık -%4.95’lik bir düşüşle kısa vadede düzeltme aşamasına girildi.
