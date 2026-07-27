Enjin (ENJ) Bugünkü Teknik Analizi Enjin Analiz sayfası, ENJ tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Enjin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Enjin (ENJ) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02603 -- -%7,01 -%11,86 -%55,30

Enjin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Enjin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 10 Nötr 0 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 0 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02591 0,0259 R2 0,0259 0,0259 R1 0,0259 0,0259 PP 0,02589 0,02589 S1 0,02589 0,02589 S2 0,02588 0,02589 S3 0,02588 0,02588

Enjin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,03M $4,83 M $4,80 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,16 M 3 Günlük Aktif Satış $0,17 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,05M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,63 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,68 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Enjin Sermaye Akışı Net Giriş ENJUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,03 2026-07-26 -$0,03 M 0,03 2026-07-25 $0,03 M 0,03 2026-07-24 $0,06 M 0,03 2026-07-23 $0,04 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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