ENS (ENS) Bugünkü Teknik Analizi ENS Analiz sayfası, ENS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ENS projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

ENS (ENS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $4,45 -- +%1,71 +%3,48 -%26,26

ENS Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ENS için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 2 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 2 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 4,4453 4,4446 R2 4,4446 4,4442 R1 4,4443 4,444 PP 4,4436 4,4436 S1 4,4433 4,4432 S2 4,4426 4,443 S3 4,4423 4,4426

ENS Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,50M $10,56 M $11,06 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 3 Günlük Aktif Alış $1,11 M 3 Günlük Aktif Satış $1,07 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,14M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,86 M 7 Günlük Aktif Satışlar $3,00 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ENS Sermaye Akışı Net Giriş ENSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,11 M 4,57 2026-07-26 $0,04 M 4,41 2026-07-25 -$0,04 M 4,35 2026-07-24 $0,02 M 4,35 2026-07-23 -$0,07 M 4,44 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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