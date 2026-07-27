Epic Chain (EPIC) Bugünkü Teknik Analizi Epic Chain Analiz sayfası, EPIC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Epic Chain projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Epic Chain (EPIC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,6803 -- +%59,92 +%53,28 +%133,78

Epic Chain Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Epic Chain için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 4 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 3 Nötr 0 Alış 11 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 4 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,6811 0,6808 R2 0,6808 0,6805 R1 0,6805 0,6804 PP 0,6802 0,6802 S1 0,6799 0,6799 S2 0,6796 0,6798 S3 0,6793 0,6796

Epic Chain Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,75M $6,80 M $7,55 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,94 M 3 Günlük Aktif Satış $0,94 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,03 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Epic Chain Sermaye Akışı Net Giriş EPICUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,07 M 0,68 2026-07-26 $0,29 M 0,75 2026-07-25 $0,18 M 0,70 2026-07-24 -$0,04 M 0,66 2026-07-23 $0,22 M 0,65 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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