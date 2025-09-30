Equilibrium / Chinese Yuan Dönüşüm Tablosu
EQ / CNY Dönüşüm Tablosu
- 1 EQ0.00 CNY
- 2 EQ0.00 CNY
- 3 EQ0.00 CNY
- 4 EQ0.00 CNY
- 5 EQ0.00 CNY
- 6 EQ0.00 CNY
- 7 EQ0.00 CNY
- 8 EQ0.00 CNY
- 9 EQ0.00 CNY
- 10 EQ0.00 CNY
- 50 EQ0.00 CNY
- 100 EQ0.00 CNY
- 1,000 EQ0.04 CNY
- 5,000 EQ0.18 CNY
- 10,000 EQ0.37 CNY
Yukarıdaki tablo, 1 EQ ile 10.000 EQ arasındaki bir aralıkta, Equilibrium ile Chinese Yuan (EQ ile CNY) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son CNY piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen EQ tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel EQ / CNY arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
CNY / EQ Dönüşüm Tablosu
- 1 CNY27,137 EQ
- 2 CNY54,275 EQ
- 3 CNY81,413 EQ
- 4 CNY108,551 EQ
- 5 CNY135,689 EQ
- 6 CNY162,827 EQ
- 7 CNY189,965 EQ
- 8 CNY217,103 EQ
- 9 CNY244,241 EQ
- 10 CNY271,379 EQ
- 50 CNY1,356,895 EQ
- 100 CNY2,713,791 EQ
- 1,000 CNY27,137,913 EQ
- 5,000 CNY135,689,568 EQ
- 10,000 CNY271,379,137 EQ
Yukarıdaki tablo, 1 CNY ile 10.000 CNY arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Chinese Yuan ile Equilibrium (CNY ile EQ) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan CNY tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Equilibrium alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Equilibrium (EQ), şu anda ¥ 0.00 CNY seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.03% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ¥381.26K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ¥0.00 CNY şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Equilibrium Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 CNY
Dolaşım Arzı
381.26K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 CNY
Piyasa Değeri
0.03%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
¥ 0.000005266
24 sa Yüksek
¥ 0.000005119
24 sa Düşük
Yukarıdaki EQ / CNY trend grafiği, Equilibrium kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve CNY biriminden Equilibrium değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Equilibrium fiyatını kontrol edin.
EQ / CNY Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 EQ = 0.00 CNY | 1 CNY = 27,137 EQ
Bugün, 1 EQ / CNY dönüşüm oranı 0.00 CNY kurundadır.
5 EQ satın almak için 0.00 CNY gereklidir ve 10 EQ değeri 0.00 CNY olarak hesaplanır.
1 CNY, 27,137 EQ varlığına dönüştürülebilir.
50 CNY, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,356,895 EQ varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 EQ / CNY karşısındaki dönüşüm oranı -9.44% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.03% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.00003747506127303987 CNY, en düşük seviye ise 0.000036428947713006275 CNY olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 EQ değeri 0.000046882966894566395 CNY idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -21.41% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde EQ, -0.0000014090509175962578 CNY oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -3.69% oranında bir değişime yol açtı.
Equilibrium (EQ) Hakkında Her Şey
Artık Equilibrium (EQ) fiyatını hesapladığınıza göre, Equilibrium hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. EQ geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Equilibrium nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
EQ / CNY Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Equilibrium (EQ), 0.000036428947713006275 CNY ile 0.00003747506127303987 CNY arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.000036208338730958386 CNY ile 0.00004104038707968494 CNY arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı EQ / CNY fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|En Düşük
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Ortalama
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Volatilite
|+2.82%
|+11.92%
|+25.01%
|+88.61%
|Değişim
|-0.65%
|-9.11%
|-21.37%
|-3.64%
2026 ve 2030 Yılları için CNY Biriminden Equilibrium Fiyat Tahmini
Equilibrium fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel EQ / CNY tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için EQ Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Equilibrium mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ¥0.00 CNY seviyesine ulaşabilir.
2030 için EQ Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, EQ aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ¥0.00 CNY fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Equilibrium Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut EQ İşlem Çiftleri
EQ/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, EQ Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Equilibrium varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan EQ varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
REQUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden EQ Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Equilibrium Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Equilibrium Satın Almayı Öğrenin
EQ ve CNY için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Equilibrium (EQ) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Equilibrium Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.000005178
- 7 Günlük Değişim: -9.44%
- 30 Günlük Trend: -21.41%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
EQ dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, CNY para birimine dönüştürseniz bile, EQ kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[EQ Fiyatı] [EQ / USD]
Chinese Yuan (CNY) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (CNY/USD): 0.1404583154834224
- 7 Günlük Değişim: +0.32%
- 30 Günlük Trend: +0.32%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir CNY para birimi, aynı tutarda EQ almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir CNY para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
EQ ile CNY Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Equilibrium (EQ) ile Chinese Yuan (CNY) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. EQ ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve EQ varlığının CNY karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CNY arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. CNY Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CNY varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CNY zayıfladığında, yatırımcılar EQ gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Equilibrium gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda EQ varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CNY para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen EQ Kriptosunu CNY Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı EQ / CNY dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl EQ / CNY Dönüşümü Yapılır?
EQ Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak EQ kriptosundan CNY para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı EQ / CNY Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel EQ / CNY kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. EQ ve CNY hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
EQ / CNY dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
EQ ile CNY arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, EQ varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CNY birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
EQ ile CNY arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
EQ ile CNY arasındaki kur, Equilibrium ve Chinese Yuan varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen EQ / CNY kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
EQ ile CNY arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
EQ ile CNY arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda EQ kriptosunu CNY para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
EQ kriptosundan CNY para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
EQ kriptosunun CNY para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle EQ varlığının CNY karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, EQ ile CNY arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CNY para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve EQ sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
EQ ile CNY arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Equilibrium halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da EQ ile CNY arasındaki kuru doğrudan etkiler.
EQ ile CNY kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
EQ ile CNY arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki EQ ile CNY arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Equilibrium fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
EQ ile CNY arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CNY piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
EQ / CNY için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Equilibrium ve Chinese Yuan arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Equilibrium ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
EQ kriptosunu CNY para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CNY para birimini eşit değerdeki EQ kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
EQ / CNY dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, EQ fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, EQ / CNY, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında EQ ile CNY arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CNY para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, EQ / CNY arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.