ERA (ERA) Bugünkü Teknik Analizi ERA Analiz sayfası, ERA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ERA projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

ERA (ERA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,07221 -- +%18,61 -%13,28 -%50,03

ERA Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ERA için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 15 Nötr 1 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,07203 0,07189 R2 0,07189 0,0718 R1 0,07182 0,07176 PP 0,07168 0,07168 S1 0,07161 0,07159 S2 0,07147 0,07155 S3 0,0714 0,07147

ERA Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,19M $1,65 M $1,84 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,57 M 3 Günlük Aktif Satış $0,57 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $14,61 M 7 Günlük Aktif Satışlar $14,60 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ERA Sermaye Akışı Net Giriş ERAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,07 2026-07-26 $0,09 M 0,08 2026-07-25 -$0,18 M 0,09 2026-07-24 $0,20 M 0,10 2026-07-23 -$0,22 M 0,09 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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