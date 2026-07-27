Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Yooldo Games hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Yooldo Games hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ESPORTS Hakkında Daha Fazla Bilgi

ESPORTS Fiyat Bilgileri

ESPORTS Nedir

ESPORTS Whitepaper

ESPORTS Resmi Websitesi

ESPORTS Token Ekonomisi

ESPORTS Fiyat Tahmini

ESPORTS Fiyat Geçmişi

ESPORTS Satın Alma Kılavuzu

ESPORTS / İtibari Para Dönüştürücüsü

ESPORTS Spot

ESPORTS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Yooldo Games (ESPORTS) Bugünkü Teknik Analizi

Yooldo Games (ESPORTS) Bugünkü Teknik Analizi

Yooldo Games Analiz sayfası, ESPORTS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Yooldo Games projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Yooldo Games (ESPORTS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,06288--+%53,25+%12,30-%82,05
Yooldo Games Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Yooldo Games Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Yooldo Games için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 7
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 2Alış 8
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 5Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02657
0,02656
R2
0,02656
0,02655
R1
0,02655
0,02655
PP
0,02654
0,02654
S1
0,02653
0,02653
S2
0,02652
0,02653
S3
0,02651
0,02652

Yooldo Games Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,57M
$5,28 M
$5,84 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,66M
3 Günlük Aktif Alış
$35,79 M
3 Günlük Aktif Satış
$35,13 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,13M
7 Günlük Aktif Alışlar
$55,31 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$55,44 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Yooldo Games Sermaye Akışı

Net GirişESPORTSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,06
2026-07-26$0,00 M0,06
2026-07-25$0,00 M0,06
2026-07-24$0,00 M0,06
2026-07-23$0,00 M0,04

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Yooldo Games Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Yooldo Games (ESPORTS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Yooldo Games fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ESPORTS/USDT
$0,06246
$0,06246$0,06246
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ESPORTS / USD Hesaplayıcı

Miktar

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0,06288 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.