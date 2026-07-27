Yooldo Games (ESPORTS) Bugünkü Teknik Analizi Yooldo Games Analiz sayfası, ESPORTS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Yooldo Games projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Yooldo Games (ESPORTS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,06288 -- +%53,25 +%12,30 -%82,05

Yooldo Games Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Yooldo Games için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 6 Nötr 7 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 2 Alış 8 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 5 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02657 0,02656 R2 0,02656 0,02655 R1 0,02655 0,02655 PP 0,02654 0,02654 S1 0,02653 0,02653 S2 0,02652 0,02653 S3 0,02651 0,02652

Yooldo Games Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,57M $5,28 M $5,84 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,66M 3 Günlük Aktif Alış $35,79 M 3 Günlük Aktif Satış $35,13 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,13M 7 Günlük Aktif Alışlar $55,31 M 7 Günlük Aktif Satışlar $55,44 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Yooldo Games Sermaye Akışı Net Giriş ESPORTSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,06 2026-07-26 $0,00 M 0,06 2026-07-25 $0,00 M 0,06 2026-07-24 $0,00 M 0,06 2026-07-23 $0,00 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Yooldo Games (ESPORTS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Yooldo Games fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim ESPORTS / USDT $0,06246 $0,06246 $0,06246 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat