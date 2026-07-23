Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere EstateX hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere EstateX hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ESX Hakkında Daha Fazla Bilgi

ESX Fiyat Bilgileri

ESX Nedir

ESX Whitepaper

ESX Resmi Websitesi

ESX Token Ekonomisi

ESX Fiyat Tahmini

ESX Fiyat Geçmişi

ESX Satın Alma Kılavuzu

ESX / İtibari Para Dönüştürücüsü

ESX Spot

ESX USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

EstateX (ESX) Bugünkü Teknik Analizi

EstateX (ESX) Bugünkü Teknik Analizi

EstateX Analiz sayfası, ESX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. EstateX projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

EstateX (ESX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,000288---%8,58-%31,43-%56,96
EstateX Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

EstateX Sermaye Akışı

Net GirişESXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-23$0,00 M0,00
2026-07-22$0,00 M0,00
2026-07-21$0,00 M0,00
2026-07-20$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

EstateX Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de EstateX (ESX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı EstateX fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ESX/USDT
$0,000288
$0,000288$0,000288
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ESX / USD Hesaplayıcı

Miktar

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0,000288 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.