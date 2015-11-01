ETC Hakkında Daha Fazla Bilgi
ETC Fiyat Bilgileri
ETC Nedir
ETC Whitepaper
ETC Resmi Websitesi
ETC Token Ekonomisi
ETC Fiyat Tahmini
ETC Fiyat Geçmişi
ETC Satın Alma Kılavuzu
ETC / İtibari Para Dönüştürücüsü
ETC Spot
ETC Coin-M Vadeli İşlemleri
ETC USDT-M Vadeli İşlemleri
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
Ethereum Classic (ETC) Bugünkü Teknik Analizi
Ethereum Classic (ETC) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$6,9
|--
|+%1,02
|-%4,70
|-%17,76
Ethereum Classic Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ethereum Classic için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Satış
|Satış 10
|Nötr 0
|Alış 4
|Teknik İndikatörler:
|Nötr
|Satış 6
|Nötr 1
|Alış 5
Ethereum Classic Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Ethereum Classic Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|-$0,32 M
|7,01
|2026-07-26
|-$0,23 M
|6,98
|2026-07-25
|$0,15 M
|6,62
|2026-07-24
|-$0,53 M
|6,67
|2026-07-23
|-$0,14 M
|6,85
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Ethereum Classic Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Ethereum Classic (ETC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ethereum Classic fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.