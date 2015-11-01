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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ethereum Classic hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ethereum Classic hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Ethereum Classic (ETC) Bugünkü Teknik Analizi

Ethereum Classic (ETC) Bugünkü Teknik Analizi

Ethereum Classic Analiz sayfası, ETC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ethereum Classic projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Ethereum Classic (ETC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$6,9--+%1,02-%4,70-%17,76
Ethereum Classic Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ethereum Classic Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ethereum Classic için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 1
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 10Nötr 0Alış 4
Teknik İndikatörler:NötrSatış 6Nötr 1Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
6,9066
6,8973
R2
6,8973
6,8919
R1
6,8926
6,8886
PP
6,8833
6,8833
S1
6,8786
6,8779
S2
6,8693
6,8746
S3
6,8646
6,8693

Ethereum Classic Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,52M
$11,14 M
$11,66 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,12M
3 Günlük Aktif Alış
$3,19 M
3 Günlük Aktif Satış
$3,31 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$8,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$8,06 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ethereum Classic Sermaye Akışı

Net GirişETCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,32 M7,01
2026-07-26-$0,23 M6,98
2026-07-25$0,15 M6,62
2026-07-24-$0,53 M6,67
2026-07-23-$0,14 M6,85

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ethereum Classic Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Ethereum Classic (ETC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ethereum Classic fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ETC/USDT
$6,91
$6,91$6,91
%0,00
%0,00 (USDT)
ETC/USDC
$6,878
$6,878$6,878
%0,00
%0,00 (USDT)
ETC/BTC
$0,0001067
$0,0001067$0,0001067
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ETC / USD Hesaplayıcı

Miktar

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6,9 USD

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