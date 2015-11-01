Ethereum Classic (ETC) Bugünkü Teknik Analizi Ethereum Classic Analiz sayfası, ETC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ethereum Classic projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Ethereum Classic (ETC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $6,9 -- +%1,02 -%4,70 -%17,76

Ethereum Classic Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ethereum Classic için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 1 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 10 Nötr 0 Alış 4 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 6,9066 6,8973 R2 6,8973 6,8919 R1 6,8926 6,8886 PP 6,8833 6,8833 S1 6,8786 6,8779 S2 6,8693 6,8746 S3 6,8646 6,8693

Ethereum Classic Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,52M $11,14 M $11,66 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,12M 3 Günlük Aktif Alış $3,19 M 3 Günlük Aktif Satış $3,31 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $8,06 M 7 Günlük Aktif Satışlar $8,06 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Ethereum Classic Sermaye Akışı Net Giriş ETCUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,32 M 7,01 2026-07-26 -$0,23 M 6,98 2026-07-25 $0,15 M 6,62 2026-07-24 -$0,53 M 6,67 2026-07-23 -$0,14 M 6,85 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Ethereum Classic (ETC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ethereum Classic fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim ETC / USDT $6,91 $6,91 $6,91 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat ETC / USDC $6,878 $6,878 $6,878 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat ETC / BTC $0,0001067 $0,0001067 $0,0001067 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat