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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Euler Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Euler Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Euler Finance (EUL) Bugünkü Teknik Analizi

Euler Finance (EUL) Bugünkü Teknik Analizi

Euler Finance Analiz sayfası, EUL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Euler Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Euler Finance (EUL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,8929--+%95,97+%90,89+%39,48
Euler Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Euler Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Euler Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 2
Alış 16
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 1Nötr 0Alış 13
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,874
1,872
R2
1,872
1,8708
R1
1,871
1,8701
PP
1,869
1,869
S1
1,8679
1,8678
S2
1,8659
1,8671
S3
1,8649
1,8659

Euler Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,06M
$1,71 M
$1,77 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,10M
3 Günlük Aktif Alış
$39,60 M
3 Günlük Aktif Satış
$39,50 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$40,36 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$40,30 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Euler Finance Sermaye Akışı

Net GirişEULUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,63 M1,84
2026-07-26$1,90 M2,51
2026-07-25$0,27 M1,46
2026-07-24$0,03 M1,03
2026-07-23-$0,03 M1,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Euler Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Euler Finance (EUL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Euler Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
EUL/USDT
$1,8929
$1,8929$1,8929
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

EUL / USD Hesaplayıcı

Miktar

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1,8929 USD

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