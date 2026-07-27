EUR (EUR) Bugünkü Teknik Analizi EUR Analiz sayfası, EUR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. EUR projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

EUR (EUR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,1391 -- -%0,37 -%0,17 -%2,75

EUR Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, EUR için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 6 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 3 Alış 7 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,1394 1,1393 R2 1,1393 1,1392 R1 1,1392 1,1392 PP 1,1391 1,1391 S1 1,139 1,139 S2 1,1389 1,139 S3 1,1388 1,1389

EUR Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,34M $5,61 M $5,95 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,06M 3 Günlük Aktif Alış $0,70 M 3 Günlük Aktif Satış $0,77 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,23M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,27 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,50 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. EUR Sermaye Akışı Net Giriş EURUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $1,18 M 1,14 2026-07-26 $2,24 M 1,14 2026-07-25 $1,73 M 1,14 2026-07-24 $1,14 M 1,14 2026-07-23 $4,05 M 1,14 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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