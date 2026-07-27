EVAA Protocol (EVAA) Bugünkü Teknik Analizi EVAA Protocol Analiz sayfası, EVAA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. EVAA Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,8928 -- -%6,62 +%11,65 +%48,08

EVAA Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, EVAA Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 6 Nötr 4 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 4 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,8927 0,8927 R2 0,8927 0,8926 R1 0,8926 0,8926 PP 0,8926 0,8926 S1 0,8925 0,8925 S2 0,8925 0,8925 S3 0,8924 0,8925

EVAA Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,27M $4,61 M $4,87 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,04M 3 Günlük Aktif Alış $3,35 M 3 Günlük Aktif Satış $3,31 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 7 Günlük Aktif Alışlar $10,53 M 7 Günlük Aktif Satışlar $10,60 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. EVAA Protocol Sermaye Akışı Net Giriş EVAAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,87 2026-07-26 $0,00 M 0,86 2026-07-25 $0,00 M 0,91 2026-07-24 $0,00 M 0,90 2026-07-23 $0,00 M 0,89 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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