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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Energy Web hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Energy Web hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

EWT Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Energy Web (EWT) Bugünkü Teknik Analizi

Energy Web (EWT) Bugünkü Teknik Analizi

Energy Web Analiz sayfası, EWT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Energy Web projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Energy Web (EWT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,2981--+%4,26-%7,77-%30,84
Energy Web Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Energy Web Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Energy Web için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 2
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 2Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
98,8166
98,8133
R2
98,8133
98,8095
R1
98,8066
98,8071
PP
98,8033
98,8033
S1
98,7966
98,7995
S2
98,7933
98,7971
S3
98,7866
98,7933

Energy Web Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,46M
$4,30 M
$4,75 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,05M
3 Günlük Aktif Alış
$0,11 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,06 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,36 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,37 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Energy Web Sermaye Akışı

Net GirişEWTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,30
2026-07-26$0,00 M0,28
2026-07-25$0,00 M0,28
2026-07-24$0,00 M0,28
2026-07-23$0,00 M0,28

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Energy Web Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Energy Web (EWT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Energy Web fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
EWT/USDT
$0,2981
$0,2981$0,2981
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

EWT / USD Hesaplayıcı

Miktar

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 0,298 USD

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