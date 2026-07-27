Energy Web (EWT) Bugünkü Teknik Analizi Energy Web Analiz sayfası, EWT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Energy Web projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Energy Web (EWT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,2981 -- +%4,26 -%7,77 -%30,84

Energy Web Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Energy Web için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 2 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 2 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 98,8166 98,8133 R2 98,8133 98,8095 R1 98,8066 98,8071 PP 98,8033 98,8033 S1 98,7966 98,7995 S2 98,7933 98,7971 S3 98,7866 98,7933

Energy Web Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,46M $4,30 M $4,75 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,05M 3 Günlük Aktif Alış $0,11 M 3 Günlük Aktif Satış $0,06 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,36 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,37 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Energy Web Sermaye Akışı Net Giriş EWTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,30 2026-07-26 $0,00 M 0,28 2026-07-25 $0,00 M 0,28 2026-07-24 $0,00 M 0,28 2026-07-23 $0,00 M 0,28 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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