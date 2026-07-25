Bugünkü Faith Fiyatı

Bugünkü Faith (FBB4) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.51 değişim gösterdi. Mevcut FBB4 / USD dönüşüm oranı FBB4 başına $ 0 şeklindedir.

Faith, şu anda piyasa değeri açısından $ 135,690 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B FBB4 şeklindedir. Son 24 saat içinde FBB4, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00925056 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FBB4, son bir saatte -- ve son 7 günde -19.50% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4.58 seviyesine ulaştı.

Faith (FBB4) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 135.69K$ 135.69K $ 135.69K Hacim (24 Sa) $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 135.69K$ 135.69K $ 135.69K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Faith piyasa değeri $ 135.69K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4.58. Dolaşımdaki FBB4 arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 135.69K.