Bugünkü Archer Hunter Fiyatı

Bugünkü Archer Hunter (FASTER) fiyatı $ 0,0001641 olup, son 24 saatte % 6,38 değişim gösterdi. Mevcut FASTER / USD dönüşüm oranı FASTER başına $ 0,0001641 şeklindedir.

Archer Hunter, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FASTER şeklindedir. Son 24 saat içinde FASTER, $ 0,0001641 (en düşük) ile $ 0,0001758 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FASTER, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%27,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 31,70 seviyesine ulaştı.

Archer Hunter (FASTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 31,70$ 31,70 $ 31,70 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,15K$ 246,15K $ 246,15K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SEIEVM

Şu anki Archer Hunter piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 31,70. Dolaşımdaki FASTER arzı -- olup, toplam arzı 1500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 246,15K.