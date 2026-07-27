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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere First Digital USD hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere First Digital USD hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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First Digital USD (FDUSD) Bugünkü Teknik Analizi

First Digital USD (FDUSD) Bugünkü Teknik Analizi

First Digital USD Analiz sayfası, FDUSD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. First Digital USD projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

First Digital USD (FDUSD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,9984--+%0,04-%0,04+%0,01
First Digital USD Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

First Digital USD Sermaye Akışı

Net GirişFDUSDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$6,56 M1,00
2026-07-26-$4,51 M1,00
2026-07-25$1,54 M1,00
2026-07-24-$5,66 M1,00
2026-07-23-$3,44 M1,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

First Digital USD Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

FDUSD USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı FDUSD long veya short pozisyonu açın. MEXC'de FDUSDUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de First Digital USD (FDUSD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı First Digital USD fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FDUSD/USDT
$0,9984
$0,9984$0,9984
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FDUSD / USD Hesaplayıcı

Miktar

FDUSD
FDUSD
USD
USD

1 FDUSD = 0,9984 USD

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