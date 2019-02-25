FET (FET) Bugünkü Teknik Analizi FET Analiz sayfası, FET tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. FET projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

FET (FET) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1505 -- -%2,66 -%16,16 -%23,30

FET Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, FET için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 1 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1502 0,1502 R2 0,1502 0,1502 R1 0,1502 0,1502 PP 0,1502 0,1502 S1 0,1502 0,1502 S2 0,1502 0,1502 S3 0,1502 0,1502

FET Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,00M $14,06 M $14,05 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,13M 3 Günlük Aktif Alış $9,50 M 3 Günlük Aktif Satış $9,64 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,33M 7 Günlük Aktif Alışlar $19,25 M 7 Günlük Aktif Satışlar $19,59 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. FET Sermaye Akışı Net Giriş FETUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,91 M 0,15 2026-07-26 $0,31 M 0,16 2026-07-25 -$0,09 M 0,15 2026-07-24 -$0,02 M 0,15 2026-07-23 -$0,19 M 0,15 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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