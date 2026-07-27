Falcon Finance (FF) Bugünkü Teknik Analizi Falcon Finance Analiz sayfası, FF tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Falcon Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Falcon Finance (FF) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0611 -- +%1,79 -%8,25 -%8,06

Falcon Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Falcon Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 2 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 0 Alış 7 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,06119 0,06118 R2 0,06118 0,06118 R1 0,06118 0,06118 PP 0,06117 0,06117 S1 0,06117 0,06117 S2 0,06116 0,06117 S3 0,06116 0,06116

Falcon Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,10M $1,39 M $1,49 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,04 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,13 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Falcon Finance Sermaye Akışı Net Giriş FFUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,09 M 0,06 2026-07-26 $0,05 M 0,06 2026-07-25 -$0,08 M 0,06 2026-07-24 -$0,20 M 0,06 2026-07-23 -$0,07 M 0,06 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Falcon Finance (FF) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Falcon Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim FF / USDT $0,0611 $0,0611 $0,0611 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat FF / USDC $0,06103 $0,06103 $0,06103 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat FF / USDF $0,06076 $0,06076 $0,06076 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat