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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Falcon Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Falcon Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Falcon Finance (FF) Bugünkü Teknik Analizi

Falcon Finance (FF) Bugünkü Teknik Analizi

Falcon Finance Analiz sayfası, FF tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Falcon Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Falcon Finance (FF) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0611--+%1,79-%8,25-%8,06
Falcon Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Falcon Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Falcon Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 2
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 0Alış 7
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06119
0,06118
R2
0,06118
0,06118
R1
0,06118
0,06118
PP
0,06117
0,06117
S1
0,06117
0,06117
S2
0,06116
0,06117
S3
0,06116
0,06116

Falcon Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,10M
$1,39 M
$1,49 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,13 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Falcon Finance Sermaye Akışı

Net GirişFFUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,09 M0,06
2026-07-26$0,05 M0,06
2026-07-25-$0,08 M0,06
2026-07-24-$0,20 M0,06
2026-07-23-$0,07 M0,06

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Falcon Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Falcon Finance (FF) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Falcon Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FF/USDT
$0,0611
$0,0611$0,0611
%0,00
%0,00 (USDT)
FF/USDC
$0,06103
$0,06103$0,06103
%0,00
%0,00 (USDT)
FF/USDF
$0,06076
$0,06076$0,06076
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FF / USD Hesaplayıcı

Miktar

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0,0611 USD

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