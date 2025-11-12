Bugünkü FurGPT Fiyatı

Bugünkü FurGPT (FGPT) fiyatı $ 0,001171 olup, son 24 saatte % 3,70 değişim gösterdi. Mevcut FGPT / USD dönüşüm oranı FGPT başına $ 0,001171 şeklindedir.

FurGPT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FGPT şeklindedir. Son 24 saat içinde FGPT, $ 0,001011 (en düşük) ile $ 0,001392 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FGPT, son bir saatte +%0,86 ve son 7 günde -%26,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,43K seviyesine ulaştı.

FurGPT (FGPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki FurGPT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,43K. Dolaşımdaki FGPT arzı -- olup, toplam arzı 1500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,76M.