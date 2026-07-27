MindNetwork FHE (FHE) Bugünkü Teknik Analizi MindNetwork FHE Analiz sayfası, FHE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. MindNetwork FHE projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

MindNetwork FHE (FHE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01966 -- +%2,82 +%0,97 +%7,72

MindNetwork FHE Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, MindNetwork FHE için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 6 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01972 0,01971 R2 0,01971 0,01971 R1 0,01971 0,01971 PP 0,0197 0,0197 S1 0,0197 0,0197 S2 0,01969 0,0197 S3 0,01969 0,01969

MindNetwork FHE Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,66M $6,10 M $6,77 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,19 M 3 Günlük Aktif Satış $0,19 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,64 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,62 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. MindNetwork FHE Sermaye Akışı Net Giriş FHEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,02 2026-07-26 -$0,02 M 0,02 2026-07-25 -$0,02 M 0,02 2026-07-24 -$0,04 M 0,02 2026-07-23 $0,02 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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