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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere MindNetwork FHE hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere MindNetwork FHE hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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MindNetwork FHE (FHE) Bugünkü Teknik Analizi

MindNetwork FHE (FHE) Bugünkü Teknik Analizi

MindNetwork FHE Analiz sayfası, FHE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. MindNetwork FHE projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

MindNetwork FHE (FHE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01966--+%2,82+%0,97+%7,72
MindNetwork FHE Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

MindNetwork FHE Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, MindNetwork FHE için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 6
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 2Alış 6
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01972
0,01971
R2
0,01971
0,01971
R1
0,01971
0,01971
PP
0,0197
0,0197
S1
0,0197
0,0197
S2
0,01969
0,0197
S3
0,01969
0,01969

MindNetwork FHE Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,66M
$6,10 M
$6,77 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,19 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,19 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,64 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,62 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MindNetwork FHE Sermaye Akışı

Net GirişFHEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,02
2026-07-26-$0,02 M0,02
2026-07-25-$0,02 M0,02
2026-07-24-$0,04 M0,02
2026-07-23$0,02 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MindNetwork FHE Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de MindNetwork FHE (FHE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı MindNetwork FHE fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FHE/USDT
$0,01966
$0,01966$0,01966
%0,00
%0,00 (USDT)
FHE/USDC
$0,01965
$0,01965$0,01965
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FHE / USD Hesaplayıcı

Miktar

FHE
FHE
USD
USD

1 FHE = 0,01966 USD

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