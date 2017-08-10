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Filecoin (FIL) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,7258
|--
|-%0,99
|-%3,26
|-%21,33
Filecoin Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,47 M
|0,72
|2026-07-26
|$0,00 M
|0,75
|2026-07-25
|-$0,39 M
|0,72
|2026-07-24
|-$0,98 M
|0,72
|2026-07-23
|-$1,18 M
|0,73
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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