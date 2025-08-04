OmniFlix Network (FLIX) Nedir?

OmniFlix Network, içerik oluşturucular ve egemen topluluklar için tokenize medya IP'sini yönetmek, dağıtmak ve para kazanmak için bir p2p ağıdır. OmniFlix.tv, şu anda 1200'den fazla etkileşimli video ile canlı olan ve 2018'den bu yana 650 milyondan fazla izleme dakikası canlı yayınlayan OmniFlix medya altyapısı tarafından desteklenen amiral gemisi video yayınlama platformudur.

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OmniFlix Network Fiyat Geleceği Tahmini

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OmniFlix Network Fiyat Geçmişi

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OmniFlix Network (FLIX) Token Ekonomisi

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OmniFlix Network (FLIX) Satın Alma

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FLIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLIX / VND ₫ 328,67435 1 FLIX / AUD A$ 0,0192346 1 FLIX / GBP ￡ 0,0093675 1 FLIX / EUR € 0,0107414 1 FLIX / USD $ 0,01249 1 FLIX / MYR RM 0,0528327 1 FLIX / TRY ₺ 0,5080932 1 FLIX / JPY ¥ 1,83603 1 FLIX / ARS ARS$ 16,8783615 1 FLIX / RUB ₽ 0,9933297 1 FLIX / INR ₹ 1,089128 1 FLIX / IDR Rp 204,7540656 1 FLIX / KRW ₩ 17,2991496 1 FLIX / PHP ₱ 0,7186746 1 FLIX / EGP ￡E. 0,5985208 1 FLIX / BRL R$ 0,0691946 1 FLIX / CAD C$ 0,0171113 1 FLIX / BDT ৳ 1,5077928 1 FLIX / NGN ₦ 18,8954965 1 FLIX / UAH ₴ 0,5154623 1 FLIX / VES Bs 1,53627 1 FLIX / CLP $ 12,1153 1 FLIX / PKR Rs 3,4995731 1 FLIX / KZT ₸ 6,693391 1 FLIX / THB ฿ 0,4054254 1 FLIX / TWD NT$ 0,3725767 1 FLIX / AED د.إ 0,0458383 1 FLIX / CHF Fr 0,009992 1 FLIX / HKD HK$ 0,0979216 1 FLIX / MAD .د.م 0,1129096 1 FLIX / MXN $ 0,2353116 1 FLIX / PLN zł 0,0459632 1 FLIX / RON лв 0,0547062 1 FLIX / SEK kr 0,1205285 1 FLIX / BGN лв 0,0209832 1 FLIX / HUF Ft 4,2949363 1 FLIX / CZK Kč 0,2650378 1 FLIX / KWD د.ك 0,00378447 1 FLIX / ILS ₪ 0,0425909

OmniFlix Network Kaynağı

OmniFlix Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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