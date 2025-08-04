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OmniFlix Network Fiyatı(FLIX)

OmniFlix Network (FLIX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01249
$0,01249$0,01249
-%0,711D
USD

FLIX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

OmniFlix Network (FLIX), şu anda 0,01249 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,13M USD piyasa değerine sahiptir. FLIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OmniFlix Network Ana Piyasa Performansı:

$ 20,80K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,71
OmniFlix Network 24 saatlik fiyat değişimi
250,76M USD
Dolaşımdaki arz

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FLIX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için OmniFlix Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000893-%0,71
30 Gün$ +0,00192+%18,16
60 Gün$ -0,00271-%17,83
90 Gün$ -0,00021-%1,66
Bugünkü OmniFlix Network Fiyatı Değişimi

Bugün, FLIX, $ -0,0000893 (-%0,71) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

OmniFlix Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00192 (+%18,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

OmniFlix Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FLIX değişimi $ -0,00271 (-%17,83) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

OmniFlix Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00021 (-%1,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FLIX Fiyat Bilgisi

En güncel OmniFlix Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01191
$ 0,01191$ 0,01191

$ 0,01262
$ 0,01262$ 0,01262

$ 0,19
$ 0,19$ 0,19

-%0,48

-%0,71

-%7,14

FLIX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M

$ 20,80K
$ 20,80K$ 20,80K

250,76M
250,76M 250,76M

OmniFlix Network (FLIX) Nedir?

OmniFlix Network, içerik oluşturucular ve egemen topluluklar için tokenize medya IP'sini yönetmek, dağıtmak ve para kazanmak için bir p2p ağıdır. OmniFlix.tv, şu anda 1200'den fazla etkileşimli video ile canlı olan ve 2018'den bu yana 650 milyondan fazla izleme dakikası canlı yayınlayan OmniFlix medya altyapısı tarafından desteklenen amiral gemisi video yayınlama platformudur.

OmniFlix Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OmniFlix Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FLIX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OmniFlix Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, OmniFlix Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

OmniFlix Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OmniFlix Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLIX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OmniFlix Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OmniFlix Network Fiyat Geçmişi

FLIX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FLIX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OmniFlix Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OmniFlix Network (FLIX) Token Ekonomisi

OmniFlix Network (FLIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OmniFlix Network (FLIX) Satın Alma

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FLIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLIX / VND
328,67435
1 FLIX / AUD
A$0,0192346
1 FLIX / GBP
0,0093675
1 FLIX / EUR
0,0107414
1 FLIX / USD
$0,01249
1 FLIX / MYR
RM0,0528327
1 FLIX / TRY
0,5080932
1 FLIX / JPY
¥1,83603
1 FLIX / ARS
ARS$16,8783615
1 FLIX / RUB
0,9933297
1 FLIX / INR
1,089128
1 FLIX / IDR
Rp204,7540656
1 FLIX / KRW
17,2991496
1 FLIX / PHP
0,7186746
1 FLIX / EGP
￡E.0,5985208
1 FLIX / BRL
R$0,0691946
1 FLIX / CAD
C$0,0171113
1 FLIX / BDT
1,5077928
1 FLIX / NGN
18,8954965
1 FLIX / UAH
0,5154623
1 FLIX / VES
Bs1,53627
1 FLIX / CLP
$12,1153
1 FLIX / PKR
Rs3,4995731
1 FLIX / KZT
6,693391
1 FLIX / THB
฿0,4054254
1 FLIX / TWD
NT$0,3725767
1 FLIX / AED
د.إ0,0458383
1 FLIX / CHF
Fr0,009992
1 FLIX / HKD
HK$0,0979216
1 FLIX / MAD
.د.م0,1129096
1 FLIX / MXN
$0,2353116
1 FLIX / PLN
0,0459632
1 FLIX / RON
лв0,0547062
1 FLIX / SEK
kr0,1205285
1 FLIX / BGN
лв0,0209832
1 FLIX / HUF
Ft4,2949363
1 FLIX / CZK
0,2650378
1 FLIX / KWD
د.ك0,00378447
1 FLIX / ILS
0,0425909

OmniFlix Network Kaynağı

OmniFlix Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi OmniFlix Network Websitesi
Blok Gezgini

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