FLock.io (FLOCK) Bugünkü Teknik Analizi FLock.io Analiz sayfası, FLOCK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. FLock.io projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

FLock.io (FLOCK) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,03095 -- +%1,97 -%9,27 -%49,02

FLock.io Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, FLock.io için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 2 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 1 Alış 13 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03106 0,03103 R2 0,03103 0,03102 R1 0,03102 0,031 PP 0,03099 0,03099 S1 0,03097 0,03097 S2 0,03094 0,03095 S3 0,03092 0,03094

FLock.io Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,14M $2,62 M $2,76 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,06 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,06 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. FLock.io Sermaye Akışı Net Giriş FLOCKUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,03 2026-07-26 $0,01 M 0,03 2026-07-25 -$0,04 M 0,03 2026-07-24 -$0,03 M 0,03 2026-07-23 -$0,06 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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