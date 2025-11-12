Bugünkü Floki Fiyatı

Bugünkü Floki (FLOKIONBNB) fiyatı $ 0.0008808 olup, son 24 saatte % 1.41 değişim gösterdi. Mevcut FLOKIONBNB / USD dönüşüm oranı FLOKIONBNB başına $ 0.0008808 şeklindedir.

Floki, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FLOKIONBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde FLOKIONBNB, $ 0.000801 (en düşük) ile $ 0.0010616 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLOKIONBNB, son bir saatte +2.89% ve son 7 günde -8.12% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54.23K seviyesine ulaştı.

Floki (FLOKIONBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Floki piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54.23K. Dolaşımdaki FLOKIONBNB arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.