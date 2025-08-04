Sunflower Land (FLOWER) Nedir?

Sunflower Land, oyuncuların büyülü evreni keşfettikleri, alım satım yaptıkları ve koleksiyon parçaları buldukları bir Açık Kaynak Çiftçilik RPG'sidir.

Sunflower Land, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sunflower Land yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Sunflower Land Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sunflower Land, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLOWER fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sunflower Land fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sunflower Land Fiyat Geçmişi

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Sunflower Land (FLOWER) Token Ekonomisi

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Sunflower Land (FLOWER) Satın Alma

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FLOWER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLOWER / VND ₫ 2.355,1925 1 FLOWER / AUD A$ 0,13783 1 FLOWER / GBP ￡ 0,067125 1 FLOWER / EUR € 0,07697 1 FLOWER / USD $ 0,0895 1 FLOWER / MYR RM 0,378585 1 FLOWER / TRY ₺ 3,64086 1 FLOWER / JPY ¥ 13,1565 1 FLOWER / ARS ARS$ 120,945825 1 FLOWER / RUB ₽ 7,117935 1 FLOWER / INR ₹ 7,8044 1 FLOWER / IDR Rp 1.467,21288 1 FLOWER / KRW ₩ 123,96108 1 FLOWER / PHP ₱ 5,14983 1 FLOWER / EGP ￡E. 4,28884 1 FLOWER / BRL R$ 0,49583 1 FLOWER / CAD C$ 0,122615 1 FLOWER / BDT ৳ 10,80444 1 FLOWER / NGN ₦ 135,400075 1 FLOWER / UAH ₴ 3,693665 1 FLOWER / VES Bs 11,0085 1 FLOWER / CLP $ 86,815 1 FLOWER / PKR Rs 25,077005 1 FLOWER / KZT ₸ 47,96305 1 FLOWER / THB ฿ 2,90517 1 FLOWER / TWD NT$ 2,669785 1 FLOWER / AED د.إ 0,328465 1 FLOWER / CHF Fr 0,0716 1 FLOWER / HKD HK$ 0,70168 1 FLOWER / MAD .د.م 0,80908 1 FLOWER / MXN $ 1,68618 1 FLOWER / PLN zł 0,32936 1 FLOWER / RON лв 0,39201 1 FLOWER / SEK kr 0,863675 1 FLOWER / BGN лв 0,15036 1 FLOWER / HUF Ft 30,776365 1 FLOWER / CZK Kč 1,89919 1 FLOWER / KWD د.ك 0,0271185 1 FLOWER / ILS ₪ 0,305195

Sunflower Land Kaynağı

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