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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Flux hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Flux hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

FLUX Hakkında Daha Fazla Bilgi

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FLUX USDT-M Vadeli İşlemleri

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Flux (FLUX) Bugünkü Teknik Analizi

Flux (FLUX) Bugünkü Teknik Analizi

Flux Analiz sayfası, FLUX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Flux projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Flux (FLUX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04091---%3,27-%8,34-%39,49
Flux Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Flux Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Flux için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 2
Nötr 3
Alış 21
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 1Alış 13
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04082
0,04081
R2
0,04081
0,0408
R1
0,0408
0,04079
PP
0,04079
0,04079
S1
0,04078
0,04078
S2
0,04076
0,04077
S3
0,04075
0,04076

Flux Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,00M
$1,03 M
$1,03 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,06 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Flux Sermaye Akışı

Net GirişFLUXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,04
2026-07-26-$0,06 M0,04
2026-07-25$0,04 M0,04
2026-07-24-$0,01 M0,04
2026-07-23-$0,01 M0,04

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Flux Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Flux (FLUX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Flux fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FLUX/USDT
$0,04091
$0,04091$0,04091
%0,00
%0,00 (USDT)
FLUX/USDC
$0,04087
$0,04087$0,04087
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FLUX / USD Hesaplayıcı

Miktar

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0,04091 USD

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