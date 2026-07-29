Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerKOBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Fogo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Fogo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

FOGO Hakkında Daha Fazla Bilgi

FOGO Fiyat Bilgileri

FOGO Nedir

FOGO Whitepaper

FOGO Resmi Websitesi

FOGO Token Ekonomisi

FOGO Fiyat Tahmini

FOGO Fiyat Geçmişi

FOGO Satın Alma Kılavuzu

FOGO / İtibari Para Dönüştürücüsü

FOGO Spot

FOGO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Fogo (FOGO) Bugünkü Teknik Analizi

Fogo (FOGO) Bugünkü Teknik Analizi

Fogo Analiz sayfası, FOGO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Fogo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Fogo (FOGO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008194---%9,52-%10,26-%53,10
Fogo Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Fogo Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Fogo için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 7
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 3Alış 11
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 4Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00821
0,00821
R2
0,00821
0,0082
R1
0,0082
0,0082
PP
0,0082
0,0082
S1
0,00819
0,00819
S2
0,00819
0,00819
S3
0,00818
0,00819

Fogo Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,11M
$6,62 M
$7,73 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,43 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,44 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,48 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,50 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Fogo Sermaye Akışı

Net GirişFOGOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-29$0,05 M0,01
2026-07-28-$0,01 M0,01
2026-07-27-$0,02 M0,01
2026-07-26$0,02 M0,01
2026-07-25-$0,09 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Fogo Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Fogo (FOGO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Fogo fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FOGO/USDT
$0,008194
$0,008194$0,008194
-%1,38
6.62M (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FOGO / USD Hesaplayıcı

Miktar

FOGO
FOGO
USD
USD

1 FOGO = 0,008194 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.