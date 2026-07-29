Fogo (FOGO) Bugünkü Teknik Analizi Fogo Analiz sayfası, FOGO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Fogo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Fogo (FOGO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,008194 -- -%9,52 -%10,26 -%53,10

Fogo Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Fogo için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 6 Nötr 7 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 3 Alış 11 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 4 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00821 0,00821 R2 0,00821 0,0082 R1 0,0082 0,0082 PP 0,0082 0,0082 S1 0,00819 0,00819 S2 0,00819 0,00819 S3 0,00818 0,00819

Fogo Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,11M $6,62 M $7,73 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,43 M 3 Günlük Aktif Satış $0,44 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,48 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,50 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Fogo Sermaye Akışı Net Giriş FOGOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-29 $0,05 M 0,01 2026-07-28 -$0,01 M 0,01 2026-07-27 -$0,02 M 0,01 2026-07-26 $0,02 M 0,01 2026-07-25 -$0,09 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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