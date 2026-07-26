Folks Finance (FOLKS) Bugünkü Teknik Analizi Folks Finance Analiz sayfası, FOLKS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Folks Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Folks Finance (FOLKS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,879 -- -%11,82 -%15,08 +%30,88

Folks Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Folks Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 14 Nötr 0 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 0 Alış 9 Teknik İndikatörler : Satış Satış 9 Nötr 0 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,8883 1,8876 R2 1,8876 1,8872 R1 1,8873 1,887 PP 1,8866 1,8866 S1 1,8863 1,8862 S2 1,8856 1,886 S3 1,8853 1,8856

Folks Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,17M $1,57 M $1,74 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,24 M 3 Günlük Aktif Satış $0,22 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,54 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,52 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Folks Finance Sermaye Akışı Net Giriş FOLKSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-26 $0,00 M 1,86 2026-07-25 $0,00 M 1,85 2026-07-24 $0,00 M 1,97 2026-07-23 $0,00 M 1,91 2026-07-22 $0,00 M 2,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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