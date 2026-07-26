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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Folks Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Folks Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Folks Finance (FOLKS) Bugünkü Teknik Analizi

Folks Finance (FOLKS) Bugünkü Teknik Analizi

Folks Finance Analiz sayfası, FOLKS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Folks Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Folks Finance (FOLKS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,879---%11,82-%15,08+%30,88
Folks Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Folks Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Folks Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 14
Nötr 0
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 0Alış 9
Teknik İndikatörler:SatışSatış 9Nötr 0Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,8883
1,8876
R2
1,8876
1,8872
R1
1,8873
1,887
PP
1,8866
1,8866
S1
1,8863
1,8862
S2
1,8856
1,886
S3
1,8853
1,8856

Folks Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,17M
$1,57 M
$1,74 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,24 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,22 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,54 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,52 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Folks Finance Sermaye Akışı

Net GirişFOLKSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-26$0,00 M1,86
2026-07-25$0,00 M1,85
2026-07-24$0,00 M1,97
2026-07-23$0,00 M1,91
2026-07-22$0,00 M2,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Folks Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Folks Finance (FOLKS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Folks Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FOLKS/USDT
$1,879
$1,879$1,879
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

FOLKS / USD Hesaplayıcı

Miktar

FOLKS
FOLKS
USD
USD

1 FOLKS = 1,879 USD

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