Fork Chain Fiyatı(FORK)

$0,003587
+%258,701D
Fork Chain (FORK) Canlı Fiyat Grafiği
2025-08-18 16:21:17 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,004
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,004
--
--
+%263,70

+%258,70

+%263,70

+%263,70

Fork Chain (FORK) canlı fiyatı $ 0,003637. FORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,004 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FORK son bir saatte +%263,70 değişim gösterdi, 24 saatte +%258,70 ve son 7 günde +%263,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Fork Chain (FORK) Piyasa Bilgileri

--
$ 3,95K
$ 0,00
--
--
SOL

Şu anki Fork Chain piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,95K. Dolaşımdaki FORK arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Fork Chain (FORK) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Fork Chain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,002587+%258,70
30 Gün$ +0,002637+%263,70
60 Gün$ +0,002637+%263,70
90 Gün$ +0,002637+%263,70
Bugünkü Fork Chain Fiyatı Değişimi

Bugün, FORK, $ +0,002587 (+%258,70) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Fork Chain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002637 (+%263,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Fork Chain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FORK değişimi $ +0,002637 (+%263,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Fork Chain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002637 (+%263,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Fork Chain (FORK) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Fork Chain Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Fork Chain (FORK) Nedir?

Fork Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Fork Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FORK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Fork Chain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Fork Chain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Fork Chain Fiyat Tahmini (USD)

Fork Chain (FORK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Fork Chain (FORK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Fork Chain için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Fork Chain fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Fork Chain (FORK) Token Ekonomisi

Fork Chain (FORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Fork Chain (FORK) Satın Alma

Nasıl Fork Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Fork Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Fork Chain Kaynağı

Fork Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fork Chain Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Fork Chain (FORK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FORK fiyatı, 0,003637 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FORK / USD güncel fiyatı nedir?
FORK / USD güncel fiyatı $ 0,003637. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Fork Chain varlığının piyasa değeri nedir?
FORK piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FORK arzı nedir?
Dolaşımdaki FORK arzı, -- USD.
FORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FORK, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FORK fiyatı (ATL) nedir?
FORK, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
FORK işlem hacmi nedir?
FORK için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,95K USD.
FORK bu yıl daha da yükselir mi?
FORK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FORK fiyat tahminine göz atın.
2025-08-18 16:21:17 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

