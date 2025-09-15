FTP Hakkında Daha Fazla Bilgi

Feed The People Logosu

Feed The People Fiyatı(FTP)

1 FTP / USD Canlı Fiyatı:

$0,006776
$0,006776$0,006776
+%238,801D
USD
Feed The People (FTP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 18:39:51 (UTC+8)

Feed The People (FTP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002
$ 0,002$ 0,002
24 sa Düşük
$ 0,010854
$ 0,010854$ 0,010854
24 sa Yüksek

$ 0,002
$ 0,002$ 0,002

$ 0,010854
$ 0,010854$ 0,010854

--
----

--
----

-%9,66

+%238,80

+%238,80

+%238,80

Feed The People (FTP) canlı fiyatı $ 0,006776. FTP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002 ve en yüksek $ 0,010854 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi.

Kısa vadeli performans açısından, FTP son bir saatte -%9,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%238,80 ve son 7 günde +%238,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Feed The People (FTP) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 20,75K
$ 20,75K$ 20,75K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Feed The People piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 20,75K.

Feed The People (FTP) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Feed The People fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004776+%238,80
30 Gün$ +0,004776+%238,80
60 Gün$ +0,004776+%238,80
90 Gün$ +0,004776+%238,80
Bugünkü Feed The People Fiyatı Değişimi

Bugün, FTP, $ +0,004776 (+%238,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Feed The People 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,004776 (+%238,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Feed The People 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FTP değişimi $ +0,004776 (+%238,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Feed The People 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,004776 (+%238,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Feed The People (FTP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Feed The People Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Feed The People (FTP) Nedir?

Feed The People, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Feed The People yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FTP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Feed The People hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Feed The People satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Feed The People Fiyat Tahmini (USD)

Feed The People (FTP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Feed The People (FTP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Feed The People için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Feed The People fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Feed The People (FTP) Token Ekonomisi

Feed The People (FTP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Feed The People (FTP) Satın Alma

Nasıl Feed The People satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Feed The People Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FTP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Feed The People(FTP) / VND
178,31044
1 Feed The People(FTP) / AUD
A$0,010164
1 Feed The People(FTP) / GBP
0,00494648
1 Feed The People(FTP) / EUR
0,0057596
1 Feed The People(FTP) / USD
$0,006776
1 Feed The People(FTP) / MYR
RM0,0284592
1 Feed The People(FTP) / TRY
0,27991656
1 Feed The People(FTP) / JPY
¥0,996072
1 Feed The People(FTP) / ARS
ARS$9,84878048
1 Feed The People(FTP) / RUB
0,55827464
1 Feed The People(FTP) / INR
0,59737216
1 Feed The People(FTP) / IDR
Rp111,08194944
1 Feed The People(FTP) / KRW
9,39804096
1 Feed The People(FTP) / PHP
0,38765496
1 Feed The People(FTP) / EGP
￡E.0,32633216
1 Feed The People(FTP) / BRL
R$0,0362516
1 Feed The People(FTP) / CAD
C$0,00935088
1 Feed The People(FTP) / BDT
0,82470696
1 Feed The People(FTP) / NGN
10,174164
1 Feed The People(FTP) / COP
$26,3657548
1 Feed The People(FTP) / ZAR
R.0,11742808
1 Feed The People(FTP) / UAH
0,27930672
1 Feed The People(FTP) / VES
Bs1,070608
1 Feed The People(FTP) / CLP
$6,443976
1 Feed The People(FTP) / PKR
Rs1,92384192
1 Feed The People(FTP) / KZT
3,66466408
1 Feed The People(FTP) / THB
฿0,2158156
1 Feed The People(FTP) / TWD
NT$0,20470296
1 Feed The People(FTP) / AED
د.إ0,02486792
1 Feed The People(FTP) / CHF
Fr0,00535304
1 Feed The People(FTP) / HKD
HK$0,05264952
1 Feed The People(FTP) / AMD
֏2,59019376
1 Feed The People(FTP) / MAD
.د.م0,060984
1 Feed The People(FTP) / MXN
$0,12474616
1 Feed The People(FTP) / SAR
ريال0,02541
1 Feed The People(FTP) / PLN
0,02446136
1 Feed The People(FTP) / RON
лв0,0291368
1 Feed The People(FTP) / SEK
kr0,06288128
1 Feed The People(FTP) / BGN
лв0,01124816
1 Feed The People(FTP) / HUF
Ft2,24441448
1 Feed The People(FTP) / CZK
0,14012768
1 Feed The People(FTP) / KWD
د.ك0,00206668
1 Feed The People(FTP) / ILS
0,02256408
1 Feed The People(FTP) / AOA
Kz6,17679832
1 Feed The People(FTP) / BHD
.د.ب0,002554552
1 Feed The People(FTP) / BMD
$0,006776
1 Feed The People(FTP) / DKK
kr0,04295984
1 Feed The People(FTP) / HNL
L0,1775312
1 Feed The People(FTP) / MUR
0,30817248
1 Feed The People(FTP) / NAD
$0,1175636
1 Feed The People(FTP) / NOK
kr0,06654032
1 Feed The People(FTP) / NZD
$0,01131592
1 Feed The People(FTP) / PAB
B/.0,006776
1 Feed The People(FTP) / PGK
K0,02866248
1 Feed The People(FTP) / QAR
ر.ق0,0247324
1 Feed The People(FTP) / RSD
дин.0,67516064

Feed The People Kaynağı

Feed The People hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Feed The People Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Feed The People (FTP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FTP fiyatı, 0,006776 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FTP / USD güncel fiyatı nedir?
FTP / USD güncel fiyatı $ 0,006776. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Feed The People varlığının piyasa değeri nedir?
FTP piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FTP arzı nedir?
Dolaşımdaki FTP arzı, -- USD.
FTP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FTP, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FTP fiyatı (ATL) nedir?
FTP, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
FTP işlem hacmi nedir?
FTP için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 20,75K USD.
FTP bu yıl daha da yükselir mi?
FTP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FTP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 18:39:51 (UTC+8)

Feed The People (FTP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
09-15 12:13:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
09-15 11:34:00Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FTP / USD Hesaplayıcı

Miktar

FTP
FTP
USD
USD

1 FTP = 0,006776 USD

FTP Al-Sat

FTPUSDT
$0,006776
$0,006776$0,006776
+%238,80

