Engines of Fury / Syrian Pound Dönüşüm Tablosu
FURY / SYP Dönüşüm Tablosu
- 1 FURY276.84 SYP
- 2 FURY553.67 SYP
- 3 FURY830.51 SYP
- 4 FURY1,107.35 SYP
- 5 FURY1,384.18 SYP
- 6 FURY1,661.02 SYP
- 7 FURY1,937.85 SYP
- 8 FURY2,214.69 SYP
- 9 FURY2,491.53 SYP
- 10 FURY2,768.36 SYP
- 50 FURY13,841.82 SYP
- 100 FURY27,683.63 SYP
- 1,000 FURY276,836.34 SYP
- 5,000 FURY1,384,181.69 SYP
- 10,000 FURY2,768,363.38 SYP
Yukarıdaki tablo, 1 FURY ile 10.000 FURY arasındaki bir aralıkta, Engines of Fury ile Syrian Pound (FURY ile SYP) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SYP piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen FURY tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel FURY / SYP arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SYP / FURY Dönüşüm Tablosu
- 1 SYP0.003612 FURY
- 2 SYP0.007224 FURY
- 3 SYP0.01083 FURY
- 4 SYP0.01444 FURY
- 5 SYP0.01806 FURY
- 6 SYP0.02167 FURY
- 7 SYP0.02528 FURY
- 8 SYP0.02889 FURY
- 9 SYP0.03251 FURY
- 10 SYP0.03612 FURY
- 50 SYP0.1806 FURY
- 100 SYP0.3612 FURY
- 1,000 SYP3.612 FURY
- 5,000 SYP18.061 FURY
- 10,000 SYP36.12 FURY
Yukarıdaki tablo, 1 SYP ile 10.000 SYP arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Syrian Pound ile Engines of Fury (SYP ile FURY) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SYP tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Engines of Fury alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Engines of Fury (FURY), şu anda £ 276.84 SYP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.70% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi £1.82B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri £13.29B SYP şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Engines of Fury Fiyatı sayfamıza göz atın.
623.60B SYP
Dolaşım Arzı
1.82B
24 Saatlik İşlem Hacmi
13.29B SYP
Piyasa Değeri
-1.70%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
£ 0.02199
24 sa Yüksek
£ 0.01867
24 sa Düşük
Yukarıdaki FURY / SYP trend grafiği, Engines of Fury kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SYP biriminden Engines of Fury değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Engines of Fury fiyatını kontrol edin.
FURY / SYP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 FURY = 276.84 SYP | 1 SYP = 0.003612 FURY
Bugün, 1 FURY / SYP dönüşüm oranı 276.84 SYP kurundadır.
5 FURY satın almak için 1,384.18 SYP gereklidir ve 10 FURY değeri 2,768.36 SYP olarak hesaplanır.
1 SYP, 0.003612 FURY varlığına dönüştürülebilir.
50 SYP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.1806 FURY varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 FURY / SYP karşısındaki dönüşüm oranı -15.27% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.70% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 285.67015863270217 SYP, en düşük seviye ise 242.54033022612776 SYP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 FURY değeri 315.54925662520856 SYP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -12.27% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde FURY, -15.199367239666284 SYP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -5.21% oranında bir değişime yol açtı.
Engines of Fury (FURY) Hakkında Her Şey
Artık Engines of Fury (FURY) fiyatını hesapladığınıza göre, Engines of Fury hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. FURY geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Engines of Fury nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
FURY / SYP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Engines of Fury (FURY), 242.54033022612776 SYP ile 285.67015863270217 SYP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 234.35605555861517 SYP ile 343.089990426997 SYP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı FURY / SYP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|£ 259.81
|£ 259.81
|£ 259.81
|£ 389.72
|En Düşük
|£ 129.9
|£ 129.9
|£ 129.9
|£ 129.9
|Ortalama
|£ 259.81
|£ 259.81
|£ 259.81
|£ 259.81
|Volatilite
|+17.57%
|+33.28%
|+47.63%
|+65.14%
|Değişim
|+12.75%
|-15.26%
|-12.26%
|-3.13%
2026 ve 2030 Yılları için SYP Biriminden Engines of Fury Fiyat Tahmini
Engines of Fury fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel FURY / SYP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için FURY Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Engines of Fury mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık £290.68 SYP seviyesine ulaşabilir.
2030 için FURY Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, FURY aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık £353.32 SYP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Engines of Fury Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut FURY İşlem Çiftleri
FURY/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, FURY Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Engines of Fury varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan FURY varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden FURY Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Engines of Fury Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Engines of Fury Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Engines of Fury eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Engines of Fury satın alınır
FURY ve SYP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Engines of Fury (FURY) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Engines of Fury Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.02131
- 7 Günlük Değişim: -15.27%
- 30 Günlük Trend: -12.27%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
FURY dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SYP para birimine dönüştürseniz bile, FURY kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[FURY Fiyatı] [FURY / USD]
Syrian Pound (SYP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SYP/USD): 0.00007691151389225534
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: 0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SYP para birimi, aynı tutarda FURY almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SYP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SYP ile güvenli bir şekilde FURY satın alın.
FURY ile SYP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Engines of Fury (FURY) ile Syrian Pound (SYP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. FURY ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve FURY varlığının SYP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SYP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SYP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SYP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SYP zayıfladığında, yatırımcılar FURY gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Engines of Fury gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda FURY varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SYP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen FURY Kriptosunu SYP Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı FURY / SYP dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl FURY / SYP Dönüşümü Yapılır?
FURY Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak FURY kriptosundan SYP para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı FURY / SYP Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel FURY / SYP kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. FURY ve SYP hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
FURY varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl FURY satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
FURY / SYP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
FURY ile SYP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, FURY varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SYP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
FURY ile SYP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
FURY ile SYP arasındaki kur, Engines of Fury ve Syrian Pound varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen FURY / SYP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
FURY ile SYP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
FURY ile SYP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda FURY kriptosunu SYP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
FURY kriptosundan SYP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
FURY kriptosunun SYP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle FURY varlığının SYP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, FURY ile SYP arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SYP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve FURY sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
FURY ile SYP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Engines of Fury halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da FURY ile SYP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
FURY ile SYP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
FURY ile SYP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki FURY ile SYP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Engines of Fury fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
FURY ile SYP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SYP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
FURY / SYP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Engines of Fury ve Syrian Pound arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Engines of Fury ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
FURY kriptosunu SYP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SYP para birimini eşit değerdeki FURY kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
FURY / SYP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, FURY fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, FURY / SYP, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında FURY ile SYP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SYP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, FURY / SYP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Engines of Fury Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Engines of Fury satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Engines of Fury satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.