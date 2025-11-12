Bugünkü FYNOR Fiyatı

Bugünkü FYNOR (FYNOR) fiyatı $ 0,0000074 olup, son 24 saatte % 100,00 değişim gösterdi. Mevcut FYNOR / USD dönüşüm oranı FYNOR başına $ 0,0000074 şeklindedir.

FYNOR, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FYNOR şeklindedir. Son 24 saat içinde FYNOR, $ 0,0000023 (en düşük) ile $ 0,0000123 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FYNOR, son bir saatte -%22,11 ve son 7 günde -%97,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,70K seviyesine ulaştı.

FYNOR (FYNOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 210.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki FYNOR piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,70K. Dolaşımdaki FYNOR arzı -- olup, toplam arzı 210000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.