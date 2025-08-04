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GAM3S.GG Fiyatı(G3)

GAM3S.GG (G3) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00303
$0.00303$0.00303
+5.57%1D
USD

G3 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

GAM3S.GG (G3), şu anda 0.00303 USD fiyatından işlem görmektedir ve 968.06K USD piyasa değerine sahiptir. G3 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GAM3S.GG Ana Piyasa Performansı:

$ 54.18K USD
24 saatlik işlem hacmi
+5.57%
GAM3S.GG 24 saatlik fiyat değişimi
319.49M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki G3 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, G3 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

G3 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GAM3S.GG fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0001599+5.57%
30 Gün$ -0.00104-25.56%
60 Gün$ -0.00144-32.22%
90 Gün$ -0.00197-39.40%
Bugünkü GAM3S.GG Fiyatı Değişimi

Bugün, G3, $ +0.0001599 (+5.57%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GAM3S.GG 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.00104 (-25.56%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GAM3S.GG 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, G3 değişimi $ -0.00144 (-32.22%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GAM3S.GG 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.00197 (-39.40%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

G3 Fiyat Bilgisi

En güncel GAM3S.GG fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.00281
$ 0.00281$ 0.00281

$ 0.00366
$ 0.00366$ 0.00366

$ 0.0828
$ 0.0828$ 0.0828

+1.67%

+5.57%

-9.83%

G3 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 968.06K
$ 968.06K$ 968.06K

$ 54.18K
$ 54.18K$ 54.18K

319.49M
319.49M 319.49M

GAM3S.GG (G3) Nedir?

GAM3S.GG, 500'den fazla oyun, inceleme, rehber, haber sergileyen ve 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile oyuncuların görevler, analizler ve daha fazlası aracılığıyla en sevdikleri oyunlarla etkileşime girmelerini sağlayan 1 numaralı web3 oyun süper uygulamasıdır.

GAM3S.GG, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GAM3S.GG yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- G3 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda GAM3S.GG hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, GAM3S.GG satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

GAM3S.GG Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GAM3S.GG, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte G3 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GAM3S.GG fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GAM3S.GG Fiyat Geçmişi

G3 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak G3 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GAM3S.GG fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GAM3S.GG (G3) Token Ekonomisi

GAM3S.GG (G3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. G3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

GAM3S.GG (G3) Satın Alma

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G3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 G3 / VND
79.73445
1 G3 / AUD
A$0.0046662
1 G3 / GBP
0.0022725
1 G3 / EUR
0.0026058
1 G3 / USD
$0.00303
1 G3 / MYR
RM0.0128169
1 G3 / TRY
0.1232604
1 G3 / JPY
¥0.44541
1 G3 / ARS
ARS$4.0945905
1 G3 / RUB
0.2409759
1 G3 / INR
0.2643978
1 G3 / IDR
Rp49.6721232
1 G3 / KRW
4.1966712
1 G3 / PHP
0.1743159
1 G3 / EGP
￡E.0.1451976
1 G3 / BRL
R$0.0167862
1 G3 / CAD
C$0.0041511
1 G3 / BDT
0.3657816
1 G3 / NGN
4.5839355
1 G3 / UAH
0.1250481
1 G3 / VES
Bs0.37269
1 G3 / CLP
$2.9391
1 G3 / PKR
Rs0.8489757
1 G3 / KZT
1.623777
1 G3 / THB
฿0.0983538
1 G3 / TWD
NT$0.0904152
1 G3 / AED
د.إ0.0111201
1 G3 / CHF
Fr0.002424
1 G3 / HKD
HK$0.0237552
1 G3 / MAD
.د.م0.0273912
1 G3 / MXN
$0.0570852
1 G3 / PLN
0.0111504
1 G3 / RON
лв0.0132714
1 G3 / SEK
kr0.0292395
1 G3 / BGN
лв0.0050904
1 G3 / HUF
Ft1.0419261
1 G3 / CZK
0.0642966
1 G3 / KWD
د.ك0.00091809
1 G3 / ILS
0.0103323

GAM3S.GG Kaynağı

GAM3S.GG hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi GAM3S.GG Websitesi
Blok Gezgini

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G3
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1 G3 = 0.00303 USD

Al-Sat

G3USDT
$0.00303
$0.00303$0.00303
+7.82%

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