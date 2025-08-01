Game7 (G7) Nedir?

Game7, kullanıcıların kazanımı, dağıtımı ve ekonomi yönetimindeki kritik endüstri zorluklarını ele alan oyuncu liderliğindeki bir yayıncılık platformu olarak Web3 oyunlarına devrim niteliğinde bir yaklaşıma öncülük ediyor. MetaMask, Activision Blizzard ve Forte Labs'in kıdemli çalışanları tarafından kurulan Game7, 60 Milyon $ yatırım alarak entegre oyun ürünlerinden oluşan bir ekosistem kurdu. Game7, üretilen tüm değerin %80'ini doğrudan aktif kullanıcılara geri vermektedir. Oyuncu öncelikli bu model dört temel bileşen tarafından desteklenmektedir: Summon (600.000 oyuncuya sahip kullanıcı kazanım ve etkileşim sistemi), HyperPlay (750.000'den fazla benzersiz yüklemeye sahip Web3'e özgü bir oyun mağazası), World Builder (oyun geliştiricileri için ekonomik altyapı) ve G7 Network (bir oyun zinciri). Game7'nin başarısı ölçütleriyle kanıtlanmaktadır: 1.000.000'dan fazla doğrulanmış oyuncu, 150'den fazla entegre oyun ve dağıtılan 3.000.000+ $ ödül. Platform, 40.000.000'dan fazla oyuncu işlemini gerçekleştirdi ve büyük endüstri oyuncularıyla ortaklık kurdu: MetaMask, Mantle, Arbitrum ve Linea.

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Game7 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Game7, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte G7 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Game7 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Game7 Fiyat Geçmişi

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Game7 (G7) Token Ekonomisi

Game7 (G7) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. G7 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Game7 (G7) Satın Alma

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G7 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 G7 / VND ₫ 66,73484 1 G7 / AUD A$ 0,00390544 1 G7 / GBP ￡ 0,001902 1 G7 / EUR € 0,00218096 1 G7 / USD $ 0,002536 1 G7 / MYR RM 0,01075264 1 G7 / TRY ₺ 0,10313912 1 G7 / JPY ¥ 0,372792 1 G7 / ARS ARS$ 3,43630536 1 G7 / RUB ₽ 0,20214456 1 G7 / INR ₹ 0,22131672 1 G7 / IDR Rp 41,57376384 1 G7 / KRW ₩ 3,51246144 1 G7 / PHP ₱ 0,1460736 1 G7 / EGP ￡E. 0,12180408 1 G7 / BRL R$ 0,01404944 1 G7 / CAD C$ 0,00347432 1 G7 / BDT ৳ 0,30614592 1 G7 / NGN ₦ 3,8365876 1 G7 / UAH ₴ 0,10466072 1 G7 / VES Bs 0,311928 1 G7 / CLP $ 2,45992 1 G7 / PKR Rs 0,71056184 1 G7 / KZT ₸ 1,3590424 1 G7 / THB ฿ 0,08242 1 G7 / TWD NT$ 0,07554744 1 G7 / AED د.إ 0,00930712 1 G7 / CHF Fr 0,0020288 1 G7 / HKD HK$ 0,01988224 1 G7 / MAD .د.م 0,02292544 1 G7 / MXN $ 0,04785432 1 G7 / PLN zł 0,00935784 1 G7 / RON лв 0,01113304 1 G7 / SEK kr 0,02452312 1 G7 / BGN лв 0,00426048 1 G7 / HUF Ft 0,87446352 1 G7 / CZK Kč 0,05394072 1 G7 / KWD د.ك 0,000768408 1 G7 / ILS ₪ 0,00864776

Game7 Kaynağı

Game7 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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