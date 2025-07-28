Gaia EverWorld (GAIA1) Nedir?

Gaia Everworld, oyuncuların krallıklarını kurdukları, toprakları keşfettikleri, Gaia Lejyonerlerini topladıkları, çoğaldıkları ve savaştıkları sürükleyici, çok bölgeli fantezi dünyasıdır.

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Gaia EverWorld Fiyat Geleceği Tahmini

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Gaia EverWorld Fiyat Geçmişi

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Gaia EverWorld (GAIA1) Token Ekonomisi

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GAIA1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAIA1 / VND ₫ 37,9067575 1 GAIA1 / AUD A$ 0,002203965 1 GAIA1 / GBP ￡ 0,00106597 1 GAIA1 / EUR € 0,00123883 1 GAIA1 / USD $ 0,0014405 1 GAIA1 / MYR RM 0,006093315 1 GAIA1 / TRY ₺ 0,05842668 1 GAIA1 / JPY ¥ 0,213194 1 GAIA1 / ARS ARS$ 1,86351723 1 GAIA1 / RUB ₽ 0,11717027 1 GAIA1 / INR ₹ 0,125049805 1 GAIA1 / IDR Rp 23,61475032 1 GAIA1 / KRW ₩ 2,006256375 1 GAIA1 / PHP ₱ 0,082526245 1 GAIA1 / EGP ￡E. 0,070281995 1 GAIA1 / BRL R$ 0,00803799 1 GAIA1 / CAD C$ 0,001973485 1 GAIA1 / BDT ৳ 0,17654768 1 GAIA1 / NGN ₦ 2,202596525 1 GAIA1 / UAH ₴ 0,06027052 1 GAIA1 / VES Bs 0,175741 1 GAIA1 / CLP $ 1,379999 1 GAIA1 / PKR Rs 0,4079496 1 GAIA1 / KZT ₸ 0,78371843 1 GAIA1 / THB ฿ 0,046773035 1 GAIA1 / TWD NT$ 0,042797255 1 GAIA1 / AED د.إ 0,005286635 1 GAIA1 / CHF Fr 0,0011524 1 GAIA1 / HKD HK$ 0,01129352 1 GAIA1 / MAD .د.م 0,01302212 1 GAIA1 / MXN $ 0,027038185 1 GAIA1 / PLN zł 0,005286635 1 GAIA1 / RON лв 0,006294985 1 GAIA1 / SEK kr 0,013843205 1 GAIA1 / BGN лв 0,00242004 1 GAIA1 / HUF Ft 0,493990665 1 GAIA1 / CZK Kč 0,03056741 1 GAIA1 / KWD د.ك 0,0004393525 1 GAIA1 / ILS ₪ 0,004825675

Gaia EverWorld Kaynağı

Gaia EverWorld hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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