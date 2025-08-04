Green Grey MetaGame (GGMT) Nedir?

GG MetaGame, öncelikle özel bir kitleye sahip başarılı oyunlardan oluşan kendi portföyümüze dayalı yüzlerce gündelik mobil oyunu birleştiren dinamik bir oyun ekosistemi sunar ve ana ürünümüz mobil oyunların ekosisteme kolay entegrasyonu için bir SDK aracıdır.

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Green Grey MetaGame Fiyat Geleceği Tahmini

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Green Grey MetaGame Fiyat Geçmişi

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Green Grey MetaGame (GGMT) Token Ekonomisi

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Green Grey MetaGame (GGMT) Satın Alma

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GGMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GGMT / VND ₫ 18,47313 1 GGMT / AUD A$ 0,00108108 1 GGMT / GBP ￡ 0,0005265 1 GGMT / EUR € 0,00060372 1 GGMT / USD $ 0,000702 1 GGMT / MYR RM 0,00296946 1 GGMT / TRY ₺ 0,02855736 1 GGMT / JPY ¥ 0,103194 1 GGMT / ARS ARS$ 0,9486477 1 GGMT / RUB ₽ 0,05583006 1 GGMT / INR ₹ 0,06125652 1 GGMT / IDR Rp 11,50819488 1 GGMT / KRW ₩ 0,97229808 1 GGMT / PHP ₱ 0,04038606 1 GGMT / EGP ￡E. 0,03363984 1 GGMT / BRL R$ 0,00388908 1 GGMT / CAD C$ 0,00096174 1 GGMT / BDT ৳ 0,08474544 1 GGMT / NGN ₦ 1,0620207 1 GGMT / UAH ₴ 0,02897154 1 GGMT / VES Bs 0,086346 1 GGMT / CLP $ 0,68094 1 GGMT / PKR Rs 0,19669338 1 GGMT / KZT ₸ 0,3762018 1 GGMT / THB ฿ 0,02278692 1 GGMT / TWD NT$ 0,02094768 1 GGMT / AED د.إ 0,00257634 1 GGMT / CHF Fr 0,0005616 1 GGMT / HKD HK$ 0,00550368 1 GGMT / MAD .د.م 0,00634608 1 GGMT / MXN $ 0,01322568 1 GGMT / PLN zł 0,00258336 1 GGMT / RON лв 0,00307476 1 GGMT / SEK kr 0,0067743 1 GGMT / BGN лв 0,00117936 1 GGMT / HUF Ft 0,24148098 1 GGMT / CZK Kč 0,01489644 1 GGMT / KWD د.ك 0,000212706 1 GGMT / ILS ₪ 0,00239382

Green Grey MetaGame Kaynağı

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