Giggle Fund (GIGGLE) Bugünkü Teknik Analizi Giggle Fund Analiz sayfası, GIGGLE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Giggle Fund projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Giggle Fund (GIGGLE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $26,25 -- -%0,12 +%3,26 -%23,25

Giggle Fund Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Giggle Fund için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 9 Nötr 2 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 26,27 26,25 R2 26,25 26,2385 R1 26,24 26,2314 PP 26,22 26,22 S1 26,2099 26,2085 S2 26,1899 26,2014 S3 26,1799 26,1899

Giggle Fund Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,18M $5,27 M $5,44 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,27 M 3 Günlük Aktif Satış $0,28 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,51 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,53 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Giggle Fund Sermaye Akışı Net Giriş GIGGLEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,08 M 26,20 2026-07-26 $0,20 M 27,12 2026-07-25 $0,04 M 25,39 2026-07-24 -$0,08 M 25,74 2026-07-23 $0,02 M 26,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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