GAMEE / Cabo Verde Eskudosu Dönüşüm Tablosu

GMEE / CVE Dönüşüm Tablosu

CVE / GMEE Dönüşüm Tablosu

  • 1 GMEE
    0.143666 CVE
  • 5 GMEE
    0.718331 CVE
  • 10 GMEE
    1.44 CVE
  • 50 GMEE
    7.18 CVE
  • 100 GMEE
    14.37 CVE
  • 1,000 GMEE
    143.67 CVE
  • 5,000 GMEE
    718.33 CVE
  • 10,000 GMEE
    1,436.66 CVE
  • 1 CVE
    6.960 GMEE
  • 5 CVE
    34.80 GMEE
  • 10 CVE
    69.60 GMEE
  • 50 CVE
    348.02 GMEE
  • 100 CVE
    696.05 GMEE
  • 1,000 CVE
    6,960 GMEE
  • 5,000 CVE
    34,802 GMEE
  • 10,000 CVE
    69,605 GMEE

Cabo Verde Eskudosu Biriminden GAMEE Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

GAMEE (GMEE), şu anda Esc‎ 0.143666 CVE seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -3.64% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Esc‎4.70M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Esc‎256.35M CVE şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel GAMEE Fiyatı sayfamıza göz atın.

165.74B CVE

Dolaşım Arzı

4.70M

24 Saatlik İşlem Hacmi

256.35M CVE

Piyasa Değeri

-3.64%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

Esc 0.0017653

24 sa Yüksek

Esc 0.0015152

24 sa Düşük

Yukarıdaki GMEE - CVE trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve GAMEE varlığının CVE karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel GAMEE fiyatını kontrol edin.

GMEE / CVE Dönüşüm Özeti

itibarıyla | 1 GMEE = 0.143666 CVE | 1 CVE = 6.960 GMEE

  • Bugün, 1 GMEE / CVE dönüşüm oranı 0.143666 CVE kurundadır.

  • 5 GMEE satın almak için 0.718331 CVE gereklidir ve 10 GMEE değeri 1.44 CVE olarak hesaplanır.

  • 1 CVE, 6.960 GMEE varlığına dönüştürülebilir.

  • 50 CVE, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 348.02 GMEE varlığına dönüştürülebilir.

  • Son 7 gün içinde, 1 GMEE / CVE karşısındaki dönüşüm oranı -22.82% değişti.

  • Son 24 saat içinde, oran -3.64% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.165837 CVE, en düşük seviye ise 0.142342 CVE olarak kaydedildi.

  • Bir ay önce, 1 GMEE değeri 0.136395 CVE idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +5.26% oranında bir değişimi temsil eder.

  • Son 90 gün içinde GMEE, 0.07971 CVE oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +121.52% oranında bir değişime yol açtı.

GMEE / CVE Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, GAMEE (GMEE), 0.142342 CVE ile 0.165837 CVE arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.142342 CVE ile 0.202343 CVE arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı GMEE / CVE fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En YüksekEsc 0Esc 0Esc 0Esc 0
En DüşükEsc 0Esc 0Esc 0Esc 0
OrtalamaEsc 0Esc 0Esc 0Esc 0
Volatilite+14.26%+31.87%+53.12%+417.71%
Değişim-12.23%-23.19%+4.77%+123.43%

2027 ve 2030 Yılları için CVE Biriminden GAMEE Fiyat Tahmini

GAMEE fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel GMEE / CVE tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için GMEE Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, GAMEE mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık Esc‎0.150849 değerine ulaşabilir.

2030 için GMEE Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, GMEE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Esc‎0.174627 CVE fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını GAMEE Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

GAMEE Hakkında

GMEE / CVE Piyasa Verileri

Esc 0.145300754045975637891
Esc 0.145300754045975637891Esc 0.145300754045975637891

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3,180,000,000

ETH

Güncel GMEE / CVE Dönüşüm Oranı

Bugünkü GAMEE (GMEE) fiyatı Esc 0.145300754045975637891 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut GMEE / CVE dönüşüm oranı GMEE başına Esc 0.145300754045975637891 şeklindedir.

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Kripto FiyatıKripto Fiyat TahminiNasıl Kripto Alınır

MEXC'deki Mevcut GMEE İşlem Çiftleri

Spot

Fiyat
Daha Fazla Spot İşlem Çifti
GMEE/USDT
GMEE/USDT
0.00Al-Sat

Yukarıdaki tablo, GMEE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, GAMEE varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan GMEE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.

Vadeli İşlem

Fiyat
Daha Fazla Vadeli İşlem Çifti
   

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GMEE ve CVE için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

GAMEE (GMEE) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

GAMEE Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0.0015293
  • 7 Günlük Değişim: ‎-22.82%
  • 30 Günlük Trend: ‎+5.26%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

GMEE kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

GMEE dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, CVE para birimine dönüştürseniz bile, GMEE kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[GMEE Fiyatı] [GMEE / USD]

Cabo Verde Eskudosu (CVE) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (CVE/USD): --
  • 7 Günlük Değişim: ‎--
  • 30 Günlük Trend: ‎--

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

GMEE genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, CVE ile USD arasındaki değişimler GMEE / CVE kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir CVE para birimi, aynı tutarda GMEE almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir CVE para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

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GMEE ile CVE Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

GAMEE (GMEE) ile Cabo Verde Eskudosu (CVE) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. GMEE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve GMEE varlığının CVE karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CVE arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. CVE Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CVE varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CVE zayıfladığında, yatırımcılar GMEE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    GAMEE gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda GMEE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CVE para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı GMEE / CVE dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. GMEE / CVE dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    GMEE ile CVE arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, GMEE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CVE birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. GMEE ile CVE arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    GMEE ile CVE arasındaki kur, GAMEE ve Cabo Verde Eskudosu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen GMEE / CVE kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. GMEE ile CVE arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. GMEE ile CVE arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda GMEE kriptosunu CVE para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. GMEE kriptosundan CVE para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. GMEE kriptosunun CVE para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle GMEE varlığının CVE karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler GMEE ile CVE arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CVE para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve GMEE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. GMEE ile CVE arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    GAMEE halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da GMEE ile CVE arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. GMEE ile CVE kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. GMEE ile CVE arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki GMEE ile CVE arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya GAMEE fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. GMEE ile CVE arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CVE piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. GMEE / CVE için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. GAMEE ve Cabo Verde Eskudosu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    GAMEE ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. GMEE kriptosunu CVE para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CVE para birimini eşit değerdeki GMEE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. GMEE / CVE dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, GMEE fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, GMEE ile CVE arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında GMEE ile CVE arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CVE para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, GMEE / CVE arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.