GAMEE / Saint Helena Poundu Dönüşüm Tablosu
GMEE / SHP Dönüşüm Tablosu
SHP / GMEE Dönüşüm Tablosu
- 1 GMEE0.00119692 SHP
- 5 GMEE0.00598461 SHP
- 10 GMEE0.011969 SHP
- 50 GMEE0.059846 SHP
- 100 GMEE0.119692 SHP
- 1,000 GMEE1.2 SHP
- 5,000 GMEE5.98 SHP
- 10,000 GMEE11.97 SHP
- 1 SHP835.4 GMEE
- 5 SHP4,177 GMEE
- 10 SHP8,354 GMEE
- 50 SHP41,773 GMEE
- 100 SHP83,547 GMEE
- 1,000 SHP835,476 GMEE
- 5,000 SHP4,177,380 GMEE
- 10,000 SHP8,354,761 GMEE
GAMEE (GMEE), şu anda £ 0.00119692 SHP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.66% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi £44.20K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri £2.11M SHP şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel GAMEE Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.32B SHP
Dolaşım Arzı
44.20K
24 Saatlik İşlem Hacmi
2.11M SHP
Piyasa Değeri
-0.66%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
£ 0.0016969
24 sa Yüksek
£ 0.0015911
24 sa Düşük
Yukarıdaki GMEE - SHP trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve GAMEE varlığının SHP karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel GAMEE fiyatını kontrol edin.
GMEE / SHP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 GMEE = 0.00119692 SHP | 1 SHP = 835.4 GMEE
Bugün, 1 GMEE / SHP dönüşüm oranı 0.00119692 SHP kurundadır.
5 GMEE satın almak için 0.00598461 SHP gereklidir ve 10 GMEE değeri 0.011969 SHP olarak hesaplanır.
1 SHP, 835.4 GMEE varlığına dönüştürülebilir.
50 SHP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 41,773 GMEE varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 GMEE / SHP karşısındaki dönüşüm oranı -15.05% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.66% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.00126767 SHP, en düşük seviye ise 0.00118863 SHP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 GMEE değeri 0.00130935 SHP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -8.61% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde GMEE, 0.00062252 SHP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +108.78% oranında bir değişime yol açtı.
GMEE / SHP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, GAMEE (GMEE), 0.00118863 SHP ile 0.00126767 SHP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00113193 SHP ile 0.00141992 SHP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı GMEE / SHP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|En Düşük
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Ortalama
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Volatilite
|+6.27%
|+20.50%
|+40.23%
|+369.08%
|Değişim
|-5.09%
|-14.85%
|-8.48%
|+110.71%
2027 ve 2030 Yılları için SHP Biriminden GAMEE Fiyat Tahmini
GAMEE fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel GMEE / SHP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için GMEE Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, GAMEE mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık £0.00125677 değerine ulaşabilir.
2030 için GMEE Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, GMEE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık £0.00145487 SHP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını GAMEE Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
GAMEE Hakkında
GMEE / SHP Piyasa Verileri
3,180,000,000
ETH
Güncel GMEE / SHP Dönüşüm Oranı
Bugünkü GAMEE (GMEE) fiyatı £ 0.00119475583279967991411 olup, son 24 saatte % 0.77 değişim gösterdi. Mevcut GMEE / SHP dönüşüm oranı GMEE başına £ 0.00119475583279967991411 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut GMEE İşlem Çiftleri
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, GMEE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, GAMEE varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan GMEE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
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GMEE ve SHP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
GAMEE (GMEE) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
GAMEE Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0016022
- 7 Günlük Değişim: -15.05%
- 30 Günlük Trend: -8.61%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
GMEE dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SHP para birimine dönüştürseniz bile, GMEE kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[GMEE Fiyatı] [GMEE / USD]
Saint Helena Poundu (SHP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SHP/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SHP para birimi, aynı tutarda GMEE almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SHP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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GMEE ile SHP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
GAMEE (GMEE) ile Saint Helena Poundu (SHP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. GMEE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve GMEE varlığının SHP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SHP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SHP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SHP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SHP zayıfladığında, yatırımcılar GMEE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
GAMEE gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda GMEE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SHP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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Sıkça Sorulan Sorular
GMEE / SHP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
GMEE ile SHP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, GMEE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SHP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
GMEE ile SHP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
GMEE ile SHP arasındaki kur, GAMEE ve Saint Helena Poundu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen GMEE / SHP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
GMEE ile SHP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
GMEE ile SHP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda GMEE kriptosunu SHP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
GMEE kriptosundan SHP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
GMEE kriptosunun SHP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle GMEE varlığının SHP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler GMEE ile SHP arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SHP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve GMEE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
GMEE ile SHP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
GAMEE halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da GMEE ile SHP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
GMEE ile SHP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
GMEE ile SHP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki GMEE ile SHP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya GAMEE fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
GMEE ile SHP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SHP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
GMEE / SHP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
GAMEE ve Saint Helena Poundu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
GAMEE ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
GMEE kriptosunu SHP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SHP para birimini eşit değerdeki GMEE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
GMEE / SHP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, GMEE fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, GMEE ile SHP arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında GMEE ile SHP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SHP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, GMEE / SHP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
GAMEE Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
AlphaTON Capital Signs Equity and Token Investment Agreement with Animoca Brands to Acquire Controlling Stake in GAMEE Subsidiary
PANews reported on October 1st that Animoca Brands, the open metaverse and digital property rights company, announced the signing of an equity and token investment agreement with AlphaTON Capital, a Nasdaq-listed TON treasury. The agreement stipulates that AlphaTON Capital intends to acquire a controlling stake in GAMEE, a wholly-owned subsidiary of Animoca Brands. Under the terms of the letter of intent, AlphaTON Capital intends to acquire a 51% equity stake in GAMEE and 51% of GAMEE's inventory of GAMEE (GMEE) and Watcoin (WAT) tokens. Upon completion of the proposed transaction, AlphaTON Capital plans to purchase up to $3 million worth of GMEE tokens and up to $1 million worth of WAT tokens on the open market to enhance its digital asset portfolio.2025/10/01
AlphaTON Capital takes 51% stake in Animoca’s GAMEE arm
The post AlphaTON Capital takes 51% stake in Animoca’s GAMEE arm appeared on BitcoinEthereumNews.com. AlphaTON Capital, a TON treasury company, has signed a non-binding letter of intent to acquire a controlling interest in mobile gaming firm GAMEE, a wholly owned subsidiary of Animoca Brands. Summary AlphaTON Capital has signed a non-binding letter of intent to acquire a 51% stake in Animoca Brands’ gaming subsidiary GAMEE. The deal includes plans to acquire $4 million worth of GMEE and WAT tokens from the open market. AlphaTON shares initially slipped, but rebounded in after-hours trading following the announcement. According to a Sep. 30 announcement, the letter of intent includes equity and token investments in GAMEE, which is a high-engagement mobile gaming platform and web3 ad network built on the TON blockchain with over 119 million registered users and a strong foothold within the Telegram ecosystem. For AlphaTON, the acquisition is touted as part of the company’s broader strategy to accelerate Web3 adoption across Telegram’s billion-user network by backing high-traction platforms that can drive engagement, token utility, and ecosystem growth within the TON blockchain. As part of the LOI, AlphaTON would acquire a 51% equity stake in GAMEE along with 51% of the GMEE and WAT tokens held in the company’s treasury. The company will also purchase another $3 million worth of GMEE and $1 million worth of WAT on the open market. GMEE is the native token for GAMEE’s gaming ecosystem and supports rewards and governance on the platform. Meanwhile, WAT is a community-first token for WatBird, a gaming project incubated within the GAMEE ecosystem. If the transaction, which is pending customary closing conditions and final definitive agreements, is completed, it would make GAMEE “the first Nasdaq-listed Web3 gaming company with gaming assets listed on a major exchange,” according to Animoca Brands executive chairman Yat Siu. “We believe GAMEE can facilitate the mass adoption of open-source and…2025/10/01
Animoca Brands and AlphaTON Capital Forge Strategic Investment in GAMEE
The post Animoca Brands and AlphaTON Capital Forge Strategic Investment in GAMEE appeared on BitcoinEthereumNews.com. Alvin Lang Sep 30, 2025 18:44 Animoca Brands and AlphaTON Capital announce a significant investment and potential acquisition of GAMEE, aiming to enhance Web3 gaming within the Telegram ecosystem. Animoca Brands, a prominent name in the Web3 space, and AlphaTON Capital Corp., a Nasdaq-listed digital asset treasury company, have entered into a non-binding letter of intent (LOI) for equity and token investments. This agreement includes AlphaTON’s potential acquisition of a controlling interest in GAMEE, a subsidiary of Animoca Brands, according to Animoca Brands. Strategic Expansion in the Telegram Ecosystem GAMEE, a Web3 gaming company with over 119 million registered users, is notably active within the Telegram ecosystem, boasting 61 million users. This acquisition aligns with AlphaTON’s strategy to bolster gaming offerings on Telegram, a platform with over a billion monthly active users. The LOI stipulates that AlphaTON Capital aims to acquire a 51% equity stake in GAMEE, alongside 51% of the GAMEE (GMEE) and Watcoin (WAT) tokens held by GAMEE. Additionally, AlphaTON plans to invest up to $3 million in GMEE tokens and $1 million in WAT tokens in the open market. Enhancing Digital Property Rights and Web3 Access This move marks a significant step in promoting digital property rights and expanding Web3 access through the Telegram platform. Yat Siu, co-founder and executive chairman of Animoca Brands, emphasized the potential of this acquisition to position GAMEE as the first Nasdaq-listed Web3 gaming company, showcasing the integration of digital asset companies into profitable operations. Brittany Kaiser, CEO of AlphaTON Capital, highlighted the strategic acquisition’s potential to leverage GAMEE’s extensive user base to facilitate the adoption of decentralized technologies like TON. Pending Conditions and Future Prospects The completion of this transaction is subject to customary closing conditions and the finalization of definitive agreements. If…2025/10/02
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