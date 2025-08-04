THE GAME COMPANY (GMRT) Nedir?

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

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THE GAME COMPANY Fiyat Geleceği Tahmini

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THE GAME COMPANY Fiyat Geçmişi

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THE GAME COMPANY (GMRT) Token Ekonomisi

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GMRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GMRT / VND ₫ 91,31305 1 GMRT / AUD A$ 0,0053438 1 GMRT / GBP ￡ 0,0026025 1 GMRT / EUR € 0,0029842 1 GMRT / USD $ 0,00347 1 GMRT / MYR RM 0,0146781 1 GMRT / TRY ₺ 0,1411596 1 GMRT / JPY ¥ 0,51009 1 GMRT / ARS ARS$ 4,6891845 1 GMRT / RUB ₽ 0,2759691 1 GMRT / INR ₹ 0,3027922 1 GMRT / IDR Rp 56,8852368 1 GMRT / KRW ₩ 4,8060888 1 GMRT / PHP ₱ 0,1996291 1 GMRT / EGP ￡E. 0,1662824 1 GMRT / BRL R$ 0,0192238 1 GMRT / CAD C$ 0,0047539 1 GMRT / BDT ৳ 0,4188984 1 GMRT / NGN ₦ 5,2495895 1 GMRT / UAH ₴ 0,1432069 1 GMRT / VES Bs 0,42681 1 GMRT / CLP $ 3,3659 1 GMRT / PKR Rs 0,9722593 1 GMRT / KZT ₸ 1,859573 1 GMRT / THB ฿ 0,1126362 1 GMRT / TWD NT$ 0,1035448 1 GMRT / AED د.إ 0,0127349 1 GMRT / CHF Fr 0,002776 1 GMRT / HKD HK$ 0,0272048 1 GMRT / MAD .د.م 0,0313688 1 GMRT / MXN $ 0,0653748 1 GMRT / PLN zł 0,0127696 1 GMRT / RON лв 0,0151986 1 GMRT / SEK kr 0,0334855 1 GMRT / BGN лв 0,0058296 1 GMRT / HUF Ft 1,1936453 1 GMRT / CZK Kč 0,0736334 1 GMRT / KWD د.ك 0,00105141 1 GMRT / ILS ₪ 0,0118327

THE GAME COMPANY Kaynağı

THE GAME COMPANY hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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