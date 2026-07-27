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Gains Network (GNS) Bugünkü Teknik Analizi

Gains Network (GNS) Bugünkü Teknik Analizi

Gains Network Analiz sayfası, GNS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Gains Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Gains Network (GNS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,5324---%10,50+%2,52-%18,56
Gains Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Gains Network Sermaye Akışı

Net GirişGNSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,53
2026-07-26$0,01 M0,53
2026-07-25$0,01 M0,53
2026-07-24-$0,01 M0,54
2026-07-23-$0,01 M0,55

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
GNS/USDT
$0,5324
$0,5324$0,5324
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

GNS / USD Hesaplayıcı

Miktar

GNS
GNS
USD
USD

1 GNS = 0,5324 USD

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