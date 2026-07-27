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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Goatseus Maximus hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Goatseus Maximus hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Goatseus Maximus (GOAT) Bugünkü Teknik Analizi

Goatseus Maximus (GOAT) Bugünkü Teknik Analizi

Goatseus Maximus Analiz sayfası, GOAT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Goatseus Maximus projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Goatseus Maximus (GOAT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01285---%5,38-%0,70-%26,49
Goatseus Maximus Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Goatseus Maximus Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Goatseus Maximus için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 8
Nötr 9
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 5Nötr 3Alış 6
Teknik İndikatörler:NötrSatış 3Nötr 6Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01289
0,01289
R2
0,01289
0,01288
R1
0,01288
0,01288
PP
0,01288
0,01288
S1
0,01287
0,01287
S2
0,01287
0,01287
S3
0,01286
0,01287

Goatseus Maximus Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,98M
$16,50 M
$17,48 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,15 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,15 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Goatseus Maximus Sermaye Akışı

Net GirişGOATUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25$0,02 M0,01
2026-07-24-$0,02 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Goatseus Maximus Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Goatseus Maximus (GOAT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Goatseus Maximus fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
GOAT/USDT
$0,01283
$0,01283$0,01283
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

GOAT / USD Hesaplayıcı

Miktar

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0,01285 USD

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