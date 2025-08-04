Guild of Guardians (GOG) Nedir?

Guild of Guardians, Immutable X Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümüne dayalı bir mobil çok oyunculu rol yapma oyunudur. Diğer GameFi oyunlarında olduğu gibi, oyun içi varlıklar NFT'lerle temsil edilir ve oyuncular çeşitli hedefleri tamamladıklarında ödüllendirilir. Guild of Guardian'ın yerel para birimi GOG olarak adlandırılır. Oyuncuların oyunun yönetimine katılmasını sağlar ve oyna kazan işlevlerine güç verir.

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Guild of Guardians Fiyat Geleceği Tahmini

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Guild of Guardians Fiyat Geçmişi

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Guild of Guardians (GOG) Token Ekonomisi

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GOG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOG / VND ₫ 342,6213 1 GOG / AUD A$ 0,0200508 1 GOG / GBP ￡ 0,009765 1 GOG / EUR € 0,0111972 1 GOG / USD $ 0,01302 1 GOG / MYR RM 0,0550746 1 GOG / TRY ₺ 0,5295234 1 GOG / JPY ¥ 1,91394 1 GOG / ARS ARS$ 17,762535 1 GOG / RUB ₽ 1,0349598 1 GOG / INR ₹ 1,1389896 1 GOG / IDR Rp 213,4425888 1 GOG / KRW ₩ 18,0082224 1 GOG / PHP ₱ 0,74865 1 GOG / EGP ￡E. 0,6336834 1 GOG / BRL R$ 0,0723912 1 GOG / CAD C$ 0,0178374 1 GOG / BDT ৳ 1,5717744 1 GOG / NGN ₦ 19,697307 1 GOG / UAH ₴ 0,5373354 1 GOG / VES Bs 1,60146 1 GOG / CLP $ 12,6294 1 GOG / PKR Rs 3,6480738 1 GOG / KZT ₸ 6,977418 1 GOG / THB ฿ 0,42315 1 GOG / TWD NT$ 0,3891678 1 GOG / AED د.إ 0,0477834 1 GOG / CHF Fr 0,010416 1 GOG / HKD HK$ 0,1020768 1 GOG / MAD .د.م 0,1177008 1 GOG / MXN $ 0,245427 1 GOG / PLN zł 0,0480438 1 GOG / RON лв 0,0570276 1 GOG / SEK kr 0,1257732 1 GOG / BGN лв 0,0218736 1 GOG / HUF Ft 4,4818746 1 GOG / CZK Kč 0,2765448 1 GOG / KWD د.ك 0,0039711 1 GOG / ILS ₪ 0,0443982

Guild of Guardians Kaynağı

Guild of Guardians hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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